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Депортированный в РФ подросток, получивший повестку, обратился к Зеленскому

9 ноября 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Депортированный в РФ подросток, получивший повестку, обратился к Зеленскому
Депортированный в Россию 17-летний Богдан Ермохин. Фото: t.me/andriyshTime
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Депортированный в Россию подросток из Мариуполя Богдан Ермохин обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Недавно ему в стране-агрессоре вручили повестку.

Соответствующее видео обнародовала адвокат парня Екатерина Бобровская.

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Так, 17-летний мариуполец Богдан Ермохин попросил Владимира Зеленского помочь ему вернуться домой.

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой", — заявил парень.

Его адвокат Екатерина Бобровская призвала лично проконтролировать президента "возвращение ребенка в Украину".

Напомним, что недавно незаконно депортированный Богдан Ермохин получил повестку в России. Юноше 19 ноября исполняется 18 лет.

Как известно, родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет, и он находился на попечении сестры. Во время вторжения российских войск его вывезли в оккупированный Донецк, а затем в мае 2022 года он оказался в детском санатории в Московской области России. В июле 2022 года его взяла на попечение ветеранка чеченской войны Ирина Рудницкая, после чего он обратился к адвокату.

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