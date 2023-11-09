Депортированный в РФ подросток, получивший повестку, обратился к Зеленскому

Депортированный в Россию 17-летний Богдан Ермохин. Фото: t.me/andriyshTime

Депортированный в Россию подросток из Мариуполя Богдан Ермохин обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Недавно ему в стране-агрессоре вручили повестку.

Соответствующее видео обнародовала адвокат парня Екатерина Бобровская.

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Так, 17-летний мариуполец Богдан Ермохин попросил Владимира Зеленского помочь ему вернуться домой.

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой", — заявил парень.

Его адвокат Екатерина Бобровская призвала лично проконтролировать президента "возвращение ребенка в Украину".

Напомним, что недавно незаконно депортированный Богдан Ермохин получил повестку в России. Юноше 19 ноября исполняется 18 лет.

Как известно, родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет, и он находился на попечении сестры. Во время вторжения российских войск его вывезли в оккупированный Донецк, а затем в мае 2022 года он оказался в детском санатории в Московской области России. В июле 2022 года его взяла на попечение ветеранка чеченской войны Ирина Рудницкая, после чего он обратился к адвокату.