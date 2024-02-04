Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Десантник різко висловився про ставлення до ветеранів в українському суспільстві arrow

Десантник різко висловився про ставлення до ветеранів в українському суспільстві

4 лютого 2024 21:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Десантник різко висловився про ставлення до ветеранів в українському суспільстві
Військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Кучер. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Кучер розповів про те, як українське суспільство ставиться до ветеранів. За його словами, в країні спостерігається поділ сприйняттів та виховання, а особисто його коробить від питання, чи суспільство готове до повернення ветеранів.

Про це десантник у неділю розповів в ефірі "Ми-Україна".

Читайте також:

Як українське суспільство ставиться до ветеранів

"Коли ставлять питання, чи готове українське суспільство до повернення ветеранів, мене просто коробить. Якого біса. Ветерани — це частина суспільства і є", — каже він.

При цьому військовий уточнив, що ветерани — це частина суспільства, яка стала захищати більшість. Тобто — це меншість, яка захищає більшість і яка йде вмирати заради більшості.

"Я не згоден з тим, що суспільство можна взагалі розділяти від ветеранів. Ми разом маємо готуватися до наслідків війни. Ми разом маємо перемагати у цій війні. Зокрема, коштом донатів та коштом податків", — додав Кучер.

Нагадаємо, що в Україні стартував прийом заявок, у рамках якого ветерани можуть отримати стипендії до 500 доларів на короткострокові навчальні програми чи курси. Учасники конкурсу мають широкий вибір курсів — від маркетингу до комп'ютерних наук.

Крім того, у Києві стартував унікальний проєкт, який пропонує безкоштовне професійне навчання. Цільова аудиторія програми — переселенці, учасники військових дій та жителі Києва, які наразі не працюють.

ЗСУ
Україна
ветерани
військові
люди
війна в Україні
десант
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі