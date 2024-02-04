Десантник різко висловився про ставлення до ветеранів в українському суспільстві

Військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Кучер. Фото: скриншот

Військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Кучер розповів про те, як українське суспільство ставиться до ветеранів. За його словами, в країні спостерігається поділ сприйняттів та виховання, а особисто його коробить від питання, чи суспільство готове до повернення ветеранів.

Про це десантник у неділю розповів в ефірі "Ми-Україна".

Читайте також:

Як українське суспільство ставиться до ветеранів

"Коли ставлять питання, чи готове українське суспільство до повернення ветеранів, мене просто коробить. Якого біса. Ветерани — це частина суспільства і є", — каже він.

При цьому військовий уточнив, що ветерани — це частина суспільства, яка стала захищати більшість. Тобто — це меншість, яка захищає більшість і яка йде вмирати заради більшості.

"Я не згоден з тим, що суспільство можна взагалі розділяти від ветеранів. Ми разом маємо готуватися до наслідків війни. Ми разом маємо перемагати у цій війні. Зокрема, коштом донатів та коштом податків", — додав Кучер.

Нагадаємо, що в Україні стартував прийом заявок, у рамках якого ветерани можуть отримати стипендії до 500 доларів на короткострокові навчальні програми чи курси. Учасники конкурсу мають широкий вибір курсів — від маркетингу до комп'ютерних наук.

Крім того, у Києві стартував унікальний проєкт, який пропонує безкоштовне професійне навчання. Цільова аудиторія програми — переселенці, учасники військових дій та жителі Києва, які наразі не працюють.