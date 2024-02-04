Десантник резко выразился об отношении к ветеранам в украинском обществе

Военнослужащий десантно-штурмовых войск Андрей Кучер. Фото: скриншот

Военнослужащий десантно-штурмовых войск Андрей Кучер рассказал о том, как украинское общество относится к ветеранам. По его словам, в стране наблюдается разделение восприятий и воспитания, а лично его коробит от вопроса, готово ли общество к возвращению ветеранов.

Об этом десантник в воскресенье рассказал в эфире "Ми-Україна".

Читайте также:

Как украинское общество относится к ветеранам

"Когда задают вопрос, готово ли украинское общество к возвращению ветеранов, меня просто коробит. Какого черта. Ветераны — это часть общества и есть", — говорит он.

При этом военный уточнил, что ветераны — это та часть общества, которая стала защищать большинство. То есть — это меньшинство, которое защищает большинство и которое идет умирать ради большинства.

"Я не согласен с тем, что общество можно вообще разделять от ветеранов. Мы вместе должны готовиться к последствиям войны. Мы вместе должны побеждать в этой войне. В том числе за счет донатов и за счет налогов", — добавил Кучер.

Напомним, что в Украине стартовал прием заявок, в рамках которого ветераны могут получить стипендии до 500 долларов на краткосрочные учебные программы или курсы. Участники конкурса имеют широкий выбор курсов — от маркетинга до компьютерных наук.

Кроме того, в Киеве стартовал уникальный проект, предлагающий бесплатное профессиональное обучение. Целевая аудитория программы — переселенцы, участники военных действий и жители Киева, которые на данный момент не работают.