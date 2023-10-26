Зброя окупантів, застарілі зразки часів Другої світової

Танки Т-55, аналогічні тим, які Росія відправила на фронт в Україну. Фото: Вікіпедія

Військово-політичне керівництво Російської Федерації, очікуючи на швидку переможну війну у лютому 2022 року, не готувалося до затяжної кампанії. Через півтора року стало зрозуміло, що сучасні зброя та військова техніка у окупантів скінчилися, але на складах є ще багато застарілих зразків озброєння. Про ті, які уже використовуються на фронті — у сьогоднішній статті Новини.LIVE.

Танки Т-54/Т-55

Основною бойовою одиницею військової техніки на маневреній війні є танк. Російська армія, починаючи повномасштабне вторгнення на територію Україні, мала на озброєнні кілька варіантів танкової техніки — модифікації Т-72, а також Т-80 та Т-90 "Владимир".

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Але великі втрати російської армії як на початковому етапі війни, так і у подальші місяці війни (Сили оборони України захопили кілька сотень одиниць російської танкової техніки, частину з них навіть використовували в подальшому у боях), змусили військове командування РФ вдатися до розконсервування старих, ще радянських запасів.

Так, спочатку на фронті з’явилися танки Т-62. Уже в травні 2022-го в Росії були помічені ешелони з цією бронетехнікою. Але на танках, які виробляли з 1961 по 1975 роки, окупанти не зупинилися. І в березні 2023 року стало відомо, що російські війська почали використовувати танки Т-54 та Т-55. Виробництво цих зразків бронетехніки розпочалося ще в 50-х роках минулого століття. На початок війни країна-агресор на них всерйоз не розраховувала, але розмір втрат змусив Шойгу і Герасимова вдатися до такого нестандартного ходу.

Цікаво, що у Лисичанську було помічено використання навіть танка Т-34-85, який був одним із основних у Другій світовій війні. Але цей випадок особливий. Його українські захисники міста стягнули з постаменту, де він стояв з початку 70-х, не для того, аби відправити на фронт — а використали як загородження на одній із доріг.

Гвинтівки Мосіна

Схожою є ситуація і з особистою зброєю російських окупантів. Звісно, найвідомішими зразками стрілецької зброї, виготовленої в СРСР/РФ, є автомати Калашникова. За словами відомого військового експерта, полковника ЗСУ Петра Черника, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, за усю історію було виготовлено понад 100 мільйонів одиниць різних модифікацій автоматів Калашникова.

Тобто, здавалося б, чим-чим, а стрілецькою зброєю окупаційний контингент мав би бути забезпечений більш ніж повністю. Але ще минулого року з’явилися свідчення українських військовослужбовців, що російські загарбники використовували на фронті такі історичні зразки, як гвинтівка Мосіна.

Ба більше, в мережі згодом з’явилися відеозаписи, зроблені самим представниками окупаційного контингенту, де вони не просто підтверджували це, а ще й хизувалися фактом використання гвинтівок Мосіна.

Російська трьохлінійна гвинтівка Мосіна ("трьохлінійка") надійшла на озброєння російської армії ще в часи існування Російської імперії, 1891 року. Ця стрілецька зброя пройшла російсько-японську війну 1904-1905 років, Першу і Другу світові війни. Основний варіант гвинтівки перестали виробляти ще 1944-го, за кілька років, після появи автомата Калашникова, в СРСР припинили виробництво і карабінів на базі "трьохлінійки".

Але, як бачимо, нестача стрілецької зброї змусила росіян використовувати зразки часів Другої світової війни. Таким чином, окупанти, самі того не бажаючи, втілили у життя пропагандистське гасло "Можемо повторити". Зараз вони саме повторюють дії своїх предків — воюючи, як і ті 80 років тому, з гвинтівками ХІХ століття. Але це не єдиний випадок використання техніки часів Другої світової війни.

Вантажівки ГАЗ-АА

Проблеми у окупаційних військ поступово намалювалися і з технікою, потрібною для постачання зброї, боєприпасів та ін. Йдеться перш за все про вантажні автомобілі, які, зважаючи на успішні атаки української армії та партизанів на залізничні шляхи, є основним логістичним транспортом на шляху від тилових баз до фронту.

Восени 2023 року в районі Авдіївки українські військовослужбовці помітили ще один раритетний зразок російської, точніше, радянської техніки. Окупанти через відсутність сучасних вантажівок змушені були розконсервувати легендарні "полуторки" — вантажні автомобілі ГАЗ-АА. ("Полуторками" їх називали через вантажопідйомність у півтори тонни.)

Ці вантажівки виробляли на заводах у Нижньому Новгороді та Москві з 1932 по 1942 роки. Тож це також техніка часів "Великої Вітчизняної війни" — так в Росії досі називають частину Другої світової війни, яка, згідно із офіційною позицією Кремля, розпочалася 22 червня 1941 року.

Цікаво, що радянські вантажівки ГАЗ-АА є копіями американських автомобілів Ford Model AA. В Сполучених Штатах Америки оригінальні машини вироблялися ще раніше — з 1927 по 1932 роки. Але, звісно ж, американська армія давним-давно не використовує цю техніку. А російська, яка вигребла усі запаси більш-менш нової військової та супутньої техніки, змушена відкривати старі запаси та використовувати зразки, місце яким у музеях, а не на театрі воєнних дій.