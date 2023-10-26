Оружие окупантов, устаревшие образцы времен Второй мировой

Танки Т-55 аналогичны тем, которые Россия отправила на фронт в Украину. Фото: Википедия

Военно-политическое руководство Российской Федерации, ожидая скорой победной войны в феврале 2022 года, не готовилось к затяжной кампании. Через полтора года стало ясно, что современные оружие и военная техника у оккупантов кончились, но на складах есть еще много устаревших образцов вооружения. О тех, которые уже используются на фронте — в статье Новини.LIVE.

Танки Т-54/Т-55

Основной боевой единицей военной техники на маневренной войне танк. Российская армия, начиная полномасштабное вторжение на территорию Украины, имела на вооружении несколько вариантов танковой техники — модификации Т-72, а также Т-80 и Т-90 "Владимир".

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Но большие потери российской армии как на начальном этапе войны, так и в последующие месяцы войны (Силы обороны Украины захватили несколько сотен единиц российской танковой техники, часть из них даже использовали в дальнейшем в боях), заставили военное командование РФ прибегнуть к расконсервированию старых, еще советских запасов.

Так, сначала на фронте появились танки Т-62. Уже в мае 2022 года в России были замечены эшелоны с этой бронетехникой. Но на танках, производившихся с 1961 по 1975 годы, оккупанты не остановились. И в марте 2023 стало известно, что российские войска начали использовать танки Т-54 и Т-55. Производство этих образцов бронетехники началось еще в 50-х годах прошлого столетия. К началу войны страна-агрессор на них всерьез не рассчитывала, но размер потерь заставил Шойгу и Герасимова прибегнуть к такому нестандартному ходу.

Интересно, что в Лисичанске было отмечено использование даже танка Т-34-85, который был одним из основных во Второй мировой войне. Но этот случай особенный. Его украинские защитники города стянули с постамента, где он стоял с начала 70-х, не для того, чтобы отправить на фронт, а использовали как заграждение на одной из дорог.

Винтовки Мосина

Похожа ситуация и с личным оружием российских оккупантов. Конечно, самыми известными образцами стрелкового оружия, изготовленного в СССР/РФ, являются автоматы Калашникова. По словам известного военного эксперта, полковника ВСУ Петра Черника, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, за всю историю было изготовлено более 100 миллионов единиц различных модификаций автоматов Калашникова.

То есть, казалось бы, чем-чем, а стрелковым оружием оккупационный контингент должен быть обеспечен более чем полностью. Но еще в прошлом году появились свидетельства украинских военнослужащих о том, что российские захватчики использовали на фронте такие исторические образцы, как винтовка Мосина.

Более того, в сети впоследствии появились видеозаписи, сделанные самими представителями оккупационного контингента, где они не просто подтверждали это, а еще и кичились фактом использования винтовок Мосина.

Российская трехлинейная винтовка Мосина ("трехлинейка") поступила на вооружение русской армии еще во времена существования Российской империи, в 1891 году. Это стрелковое оружие прошло русско-японскую войну 1904-1905 годов, Первую и Вторую мировые войны. Основной вариант винтовки перестали производить еще в 1944-м, через несколько лет, после появления автомата Калашникова, в СССР прекратили производство и карабинов на базе "трехлинейки".

Но, как видим, недостаток стрелкового оружия заставил россиян использовать образцы времен Второй мировой войны. Таким образом, оккупанты, сами того не желая, претворили в жизнь пропагандистский лозунг "Можем повторить". Сейчас они повторяют действия своих предков — воюя, как и те 80 лет назад, с винтовками XIX века. Но это не единственный случай использования техники времен Второй мировой войны.

Грузовики ГАЗ-АА

Проблемы у оккупационных войск постепенно нарисовались и с техникой, необходимой для снабжения оружием, боеприпасами и т.д. Речь идет прежде всего о грузовых автомобилях, которые ввиду успешных атак украинской армии и партизан на железнодорожные пути являются основным логистическим транспортом на пути от тыловых баз до фронта.

Осенью 2023 года в районе Авдеевки украинские военнослужащие заметили еще один раритетный образец российской, точнее, советской техники. Оккупанты из-за отсутствия современных грузовиков вынуждены были расконсервировать легендарные "полуторки" — грузовые автомобили ГАЗ-АА. ("Полуторками" их называли из-за грузоподъемности в полторы тонны.)

Эти грузовики производили на заводах в Нижнем Новгороде и Москве с 1932 по 1942 годы. Это также техника времен "Великой Отечественной войны" — так в России до сих пор называют часть Второй мировой войны, которая, согласно официальной позиции Кремля, началась 22 июня 1941 года.

Примечательно, что советские грузовики ГАЗ-АА являются копиями американских автомобилей Ford Model AA. В Соединенных Штатах Америки оригинальные машины производились еще раньше — с 1927 по 1932 годы. Но, конечно, американская армия давным-давно не использует эту технику. А россияне, выгреб все запасы более или менее новой военной и сопутствующей техники, вынуждены открывать старые запасы и использовать образцы, место которым в музеях, а не на театре военных действий.