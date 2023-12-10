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Дикий розповів про плани РФ на наступні два роки

10 грудня 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Росія може переламати хід війни - Дикий
Війська РФ. Фото: РосЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наразі війна в Україні знаходиться на середині Другої світової. ЗСУ все ще можуть дотиснути, але якщо дадуть слабину, Росія може переломити хід війни на свою користь. 

2024-й рік буде вирішальним роком, після якого все покотитьмя або в один або у другий бік. І у РФ вже є плани.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів відомий військовий аналітик Євген Дикий. 

За словами експерта, наразі росіяни ставляться до війни в Україні як до війни за своє виживання. Хоча насправді це війна за виживання кремлівського режиму, яку він продає своєму народові як війну за виживання Росії. 

"А у нас реально війна за виживання України. Росія, якщо програє цю війну, може залишитись, а от ми — навряд. 37 мільйонів біженців ніякий Євросоюз не прийме. Окупація України стане однією великою Бучею", — каже Дикий.

На його думку, метою РФ є просування у межах Донеччини, утримання окупованих територій та максимальне знищення української армії при спробах ці території звільнити.

"Але головне для них — виграти час і дочекатися ймовірного призендства Дональда Трампа. Адже він може припинити постачання зброї України і росіяни у 2025-му беруть своє. Тобто реальний план перемоги у них на 2025 рік", — стверджує експерт.

Щоби переломити хід на свою користь, Україна має запровадити правильну мобілізацію і виставити проти військ РФ співвіставну кількість осіб. 

Нагадаємо, за словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федора Веніславського, ВР готує законопроєкт про зміни у мобілізації та військовій службі.

Він передбачає нові норми вручення повісток, відстрочки від військової служби та прав військовозобовʼязаних українців.

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