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Дикий рассказал о планах РФ на следующие два года

10 декабря 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия может переломить ход войны.
Войска РФ. Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В настоящее время война в Украине находится на середине Второй мировой. ВСУ все еще могут дожать, но если дадут слабость, Россия может переломить ход войны в свою пользу.

2024-й год будет решающим, после которого все покатится или в одну или в другую сторону. И у РФ уже есть планы.

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Об этом в интервью Новиyb.LIVE рассказал известный военный аналитик Евгений Дикий.

По словам эксперта, россияне относятся к войне в Украине как к войне за свое выживание. Хотя в действительности это война за выживание кремлевского режима, которую он продает своему народу как войну за выживание России.

"А у нас реально война за выживание Украины. Россия, если проиграет эту войну, может остаться, а вот мы — вряд ли. 37 миллионов беженцев никакой Евросоюз не примет. Оккупация Украины станет одной большой Бучей", — говорит Дикий.

По его мнению, целью РФ является продвижение в пределах Донетчины, удержание оккупированных территорий и максимальное уничтожение украинской армии при попытках освободить эти территории.

"Но главное для них — выиграть время и дождаться вероятного призендства Дональда Трампа. Он может прекратить поставки оружия Украины и россияне в 2025-м берут свое. То есть реальный план победы у них на 2025 год", — утверждает эксперт.

Чтобы переломить ход в свою пользу, Украина должна ввести правильную мобилизацию и выставить против войск РФ сопоставимое количество лиц.

Напомним, по словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федора Вениславского, ВР готовит законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе.

Он предусматривает новые нормы вручения повесток, отсрочки военной службы и прав военнообязанных украинцев.

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