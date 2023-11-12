Дипломат пояснив, чому Україні буде складно вибити репарації з Росії

Експосол в США Валерій Чалий. Фото: VOA News

Росія не підпише найближчими роками угоду про капітуляцію. Це означає, що Україна в найближчій перспективі не отримає від країни-агресора жодних репарацій.

Про це заявив голова правління Українського кризового медіацентру, посол України у США у 2015−2019 роках Валерій Чалий в інтерв'ю Radio NV.

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"У нас не буде угоди капітуляції Росії в найближчі роки. Вона може бути колись, але не в найближчі роки. Тому забудьте про будь-які оформлені таким чином репарації", — заявив Чалий.

Також Чалий звернув увагу, що платити чи не платити компенсацію — це рішення кожної окремої країни, якщо нема рішення ООН.

"Основною формою компенсування шкоди, цих державних збитків, що рахують сотнями мільярдів, буде якраз фінансова компенсація. Куди йде ця компенсація? Коли у вас немає оформленої міждержавної угоди або немає рішення ООН, тоді виходить, що це рішення кожної окремої країни", — сказав він також.

Втім, Україна має шанси отримати кошти на відбудову за рахунок партнерів, які мають у цьому власні інтереси.

"Я впевнений, це буде, тут зашиті інтереси наших партнерів. Я ціную цю допомогу і дуже добре, що співпали їхні інтереси з нашими. Вони зайдуть з проєктами відновлення, з цими коштами в Україну разом зі своїм контролем. Отак буде", — вважає Чалий.

Раніше ми повідомляли, що Верховний суд Франції ухвалив рішення про стягнення компенсації на користь українського Ощадбанку з РФ. Сума з нарахованими відсотками становить майже 1,5 мільярда доларів.

Нагадуємо, що Україна має намір отримати заморожені активи російських посадовців і олігархів як відшкодування, які були заморожені іншими країнами після повномасштабного вторгнення росії. Цей механізм уже опрацьовується.