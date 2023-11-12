Дипломат объяснил, почему Украине будет сложно выбить репарации с России

Экспосол в США Валерий Чалый. Фото: VOA News

Россия не подпишет в ближайшие годы соглашение о капитуляции. Это означает, что Украина в ближайшей перспективе не получит от страны-агрессора никаких репараций.

Об этом заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в интервью Radio NV .

Читайте также:

Россия не капитулирует, репараций не будет

"У нас не будет соглашения о капитуляции России в ближайшие годы. Она может быть когда-то, но не в ближайшие годы. Поэтому забудьте о любых оформленных таким образом репарациях", — заявил Чалый.

Также Чалый обратил внимание, что платить или не платить компенсацию — это решение каждой отдельной страны, если нет решения ООН.

"Основной формой компенсации ущерба, этих государственных убытков, которые считаются сотнями миллиардов, будет как раз финансовая компенсация. Куда идет эта компенсация? Когда у вас нет оформленного межгосударственного соглашения или нет решения ООН, тогда получается, что это решение каждой отдельной страны", — также сказал он.

Впрочем, у Украины есть шансы получить средства на восстановление за счет партнеров, имеющих собственные интересы.

"Я уверен, это будет, здесь зашиты интересы наших партнеров. Я ценю эту помощь, и очень хорошо, что совпали их интересы с нашими. Они зайдут с проектами восстановления, с этими средствами в Украину вместе со своим контролем. Так будет", — считает Чалый.

Ранее мы сообщали, что Верховный суд Франции принял решение о взыскании компенсации в пользу украинского Ощадбанка с РФ. Сумма с начисленными процентами составляет около 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, что Украина намерена получить замороженные активы российских чиновников и олигархов в качестве возмещения, которые были заморожены другими странами после полномасштабного вторжения России. Этот механизм уже прорабатывается.