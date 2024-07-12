Як Путін готує до війни дітей на окупованих територіях

Проведення змагань "Зарниця". Фото: Telegram-канал «Движение Первых» в ДНР

Дітей в окупації стрімко втягують у новий російський патріотично-мілітарний рух, який за кількістю учасників уже перевищив "Юнармію". Російський рух "Движение первых" на окупованих територіях очолили молоді колаборанти.

Скільки грошей виділяє Росія на ідеологічну обробку дітей та наскільки стрімко розвивається рух — з'ясували розслідувачі Bihus.Info.

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Після повномасштабного вторгнення в РФ створили новий патріотично-мілітарний рух, який кількістю учасників вже перевищив "Юнармію". Його назвали "Движение первых" і виділили на нього понад 45% бюджету на патріотичне виховання.

"За менш ніж два роки існування "Движение первых" отримало рекордну бюджетну підтримку, набрало шалених обертів в самій Росії, а також просочилося на окуповані нею території. А фактична мета руху виглядає як підготовка покоління дітей, ідеологічна обробка яких перебуває на контролі особисто в Путіна", — йдеться в розслідуванні.

Зустріч Путіна та дітей з окупованих територій в Кремлі. Фото: Bihus.Info

Як залучають дітей

Методи залучення молоді в рух Путіна надзвичайно широкі. Зокрема через підкуп — рюкзаками з канцелярією, грантами на власний проєкт, менторською підтримкою юним підприємцям, відпочинком у таборах, подорожами і походами, навіть додатковими балами для вступу у ВНЗ для тих, хто вступив у рух.

Регіональні відділення путінського "Движения" створені в усіх окупованих Росією регіонах України: на Донеччині, Луганщині, Херсонщині (Генічеськ), в Запорізькій області (Мелітополь) і в Криму (Сімферополь). Їх зареєстрували ще на початку 23-го.

Залучення дітей до путінського руху. Фото: Bihus.Info

Відділення функціонують у вигляді обласних організацій. На нижчому рівні рух ділиться на відділення міст. І доходить аж до окремих шкіл, дитячих центрів і будинків культури.

Найбільш масовим "Движение" стало в регіонах, захоплених Росією ще у 2014 році. Більшість регіональних відділень нового патріотично-мілітарного руху Путіна в окупації очолили місцеві колаборанти.

Змагання "Зарниця". Фото: Bihus.Info

Гра у війну

Радянська воєнно-патріотична гра "Зарниця" проводилась серед мілітарних рухів РФ і до 2022 року. Але саме "Движение первых" перезапустило її у новому, всеохопному форматі.

"Діти у формі, в касках і бронежилетах, розбирають масо-габаритні макети автоматів, стріляють з тагерів, захоплено кидають "гранати", "штурмують" посадки, запускають дрони, накладають пов’язки "пораненим", надягають костюми радіохімічного захисту. Так виглядає процес, масово запущений в Росії і на окупованих нею територіях після появи "Движение первых", — пишуть розслідувачі.

Хто очолює рух на окупованих територіях. Фото: Bihus.Info

Як зазначають розслідувачі, все це виглядає як пропаганда вступу до окупаційної армії серед молоді, хоча така практика на окупованих територіях заборонена.

"Символічно, що ідею руху озвучили в Кремлі публічно менш ніж через місяць після відступу російських військ з-під Києва. Бліцкриг в Україні провалився, але Путін вирішив воювати вдовгу. Аж настільки, що вже готує до війни молоде покоління", — резюмують журналісти.

Звіти діяльності "Движения первых" у соцмережах. Фото: Bihus.Info

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни вимагали від українських дітей, вивезених в РФ, записуватися у пропагандистську організацію, відому як "Юнармія".

Раніше ми писали, що російські пропагандисти зомбували викрадених в Україні дітей заявами про те, що росіяни і українці — це один народ. Також неповнолітніх українців готували до війни проти "нацистів".

Відомо, що російські окупанти набирають на війну кадетів, яким нема 18 років. Таким чином, Кремль, ймовірно, робить довгострокові зусилля щодо оновлення сил.