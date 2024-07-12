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Детей на оккупированных территориях охватывает российское милитарное движение

12 июля 2024 22:14
Галина Шподарева - редактор
Как Путин готовит к войне детей на оккупированных территориях
Проведение соревнований "Зарница". Фото: Telegram-канал "Движение Первых" в ДНР
Галина Шподарева - редактор

Детей в оккупации стремительно вовлекают в новое русское патриотически-милитарное движение, которое по количеству участников уже превысило "Юнармию". Российский "Движение первых" на оккупированных территориях возглавили молодые коллаборанты.

Сколько денег выделяет Россия на идеологическую обработку детей и насколько стремительно развивается движение, выяснили расследователи Bihus.Info.

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После полномасштабного вторжения в РФ создали новое патриотически-милитарное движение, которое количеством участников уже превысило "Юнармию". Его назвали "Движение первых" и выделили на него более 45% бюджета на патриотическое воспитание.

"За менее чем два года существования "Движение первых" получило рекордную бюджетную поддержку, набрало бешеных оборотов в самой России, а также просочилось на оккупированные ею территории. А фактическая цель движения выглядит как подготовка поколения детей, идеологическая обработка которых находится на контроле лично у Путина", — говорится в расследовании.

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Встреча Путина и детей с оккупированных территорий в Кремле. Фото: Bihus.Info

Как вовлекают детей

Методы вовлечения молодежи в движение Путина чрезвычайно широкие. В частности через подкуп — рюкзаками с канцелярией, грантами на собственный проект, менторской поддержкой юным предпринимателям, отдыхом в лагерях, путешествиями и походами, даже дополнительными баллами для поступления в вузы для тех, кто вступил в движение.

Региональные отделения путинского "Движения" созданы во всех оккупированных Россией регионах Украины: в Донецкой области, Луганщине, Херсонщине (Геническ), в Запорожской области (Мелитополь) и в Крыму (Симферополь). Их зарегистрировали еще в начале 23-го.

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Вовлечение детей в путинское движение. Фото: Bihus.Info

Отделения функционируют в виде областных организаций. На низшем уровне движение делится на отделения городов. И доходит вплоть до отдельных школ, детских центров и домов культуры.

Наиболее массовым "Движение" стало в регионах, захваченных Россией еще в 2014 году. Большинство региональных отделений нового патриотически-милитарного движения Путина в оккупации возглавили местные коллаборационисты.

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Соревнование "Зарница". Фото: Bihus.Info

Игра в войну

Советская военно-патриотическая игра "Зарница" проводилась среди милитарных движений РФ и до 2022 года. Но именно "Движение первых" перезапустило ее в новом, всеохватывающем формате.

"Дети в форме, в касках и бронежилетах, разбирают массо-габаритные макеты автоматов, стреляют из тагеров, увлеченно бросают "гранаты", "штурмуют" посадки, запускают дроны, накладывают повязки "раненым", надевают костюмы радиохимической защиты. Так выглядит процесс, массово запущенный в России и на оккупированных ею территориях после появления "Движения первых", — пишут расследователи. 

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Кто возглавляет движение на оккупированных территориях. Фото: Bihus.Info

Как отмечают расследователи, все это выглядит как пропаганда вступления в оккупационную армию среди молодежи, хотя такая практика на оккупированных территориях запрещена.

"Символично, что идею движения озвучили в Кремле публично менее чем через месяц после отступления российских войск из-под Киева. Блицкриг в Украине провалился, но Путин решил воевать вдолгую. Настолько, что уже готовит к войне молодое поколение", — резюмируют журналисты. 

Детей на оккупированных территориях охватывает российское милитарное движение - фото 5
Отчеты деятельности "Движения первых" в соцсетях. Фото: Bihus.Info

Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне требовали от украинских детей, вывезенных в РФ, записываться в пропагандистскую организацию, известную как "Юнармия".

Ранее мы писали, что российские пропагандисты зомбировали похищенных в Украине детей заявлениями о том, что россияне и украинцы это один народ. Также несовершеннолетних украинцев готовили к войне против "нацистов".

Известно, что российские оккупанты набирают на войну кадетов, которым нет 18 лет. Таким образом, Кремль, вероятно, предпринимает долгосрочные усилия по обновлению сил.

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