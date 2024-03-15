Діти залишилися без батька — у боях за Україну загинув капітан армійської авіації з Ніжина
Ніжин Київської області сумує за капітаном армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України Ярославом Каве, який загинув у віці 30 років у боях за Україну. Трагедія сталася під час виконання бойової місії, коли Кава отримав смертельні поранення.
Про це повідомила пресслужба Ніжинської міської ради у Facebook у п'ятницю, 15 березня.
Що відомо про загиблого капітана армійської авіації
Кава став на захист України у 2014 році та з 2016 року служив штурманом-льотчиком у вертолітній ланці вертолітної ескадрильї 12-ї окремої бригади полку армійської авіації. Його колеги та близькі згадують його як зразкового сина, брата, люблячого чоловіка та дбайливого батька для двох дочок, а також людину, яка глибоко любила свою Батьківщину та подорожі.
Прощання з капітаном Кавою відбудеться 15 березня у Соборі Усіх Святих у Ніжині, а похорон пройде на Алеї слави фрунзівського цвинтаря.
Спогади про загиблого воїна також поділилася його сестра Наталія, наголосивши, що за військовим званням ховався "звичайний хлопець, народжений для кохання, а не для війни", який залишався вірним військовій присязі та Україні до останнього дихання і гідно виконав своє останнє бойове завдання.
Нагадаємо, під Авдіївкою загинув український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман із позивним "Німець".
Також під час бойових дій в Авдіївці загинув чеський військовослужбовець-добровольець. Він став жертвою мінометних обстрілів.
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