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Дети остались без отца — в боях за Украину погиб капитан армейской авиации из Нежина

15 марта 2024 09:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дети остались без отца — в боях за Украину погиб капитан армейской авиации из Нежина
Капитан армейской авиации Ярослав Кава. Фото: facebook.com/nizhyn.rada
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Нежин Киевской области скорбит по капитану армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ярославу Каве, который погиб в возрасте 30 лет в боях за Украину. Трагедия произошла во время выполнения боевой миссии, когда Кава получил смертельные ранения. 

Об этом сообщила пресс-служба Нежинского городского совета в Facebook в пятницу, 15 марта.

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Что известно о погибшем капитане армейской авиации 

Кава встал на защиту Украины в 2014 году и с 2016 года служил штурманом-летчиком в вертолётном звене вертолетной эскадрильи 12-й отдельной бригады полка армейской авиации. Его коллеги и близкие вспоминают его как примерного сына, брата, любящего мужа и заботливого отца для двух дочерей, а также человека, глубоко любившего свою Родину и путешествия.

Прощание с капитаном Кавой состоится 15 марта в Соборе Всех Святых в Нежине, а похороны пройдут на Аллее славы фрунзовского кладбища.

Воспоминания о погибшем воине также поделилась его сестра Наталья, подчеркнув, что за воинским званием скрывался "обычный парень, рожденный для любви, а не для войны", который оставался верен военной присяге и Украине до последнего дыхания и достойно исполнил свое последнее боевое задание.

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Сообщение Нежинского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, под Авдеевкой погиб украинский военный, боец противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман с позывным "Немец".

Также во время боевых действий в Авдеевке погиб чешский военнослужащий-доброволец. Он стал жертвой минометных обстрелов.

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ВСУ
Киевская область
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