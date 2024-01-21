Дизеліст в "Азов" з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки та вимоги до кандидата

Бійці полку "Азов" із прапорами бригади. Фото: azov.org.ua

Азовці шукають до бригад та інших підрозділів дизелістів. Пропонують повну зайнятість, потрібен досвід роботи від одного року. Також обіцяють високу заробітну плату від 25 до 125 тис. грн та доплату за роботу в зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua

Які вимоги до дизеліста та умови роботи в "Азові"

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" оприлюднила список обов'язків дизеліста, серед яких:

регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

технічне обслуговування;

розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Серед вимог до кандидата знання конструкції автомобілів та його вузлів, уважність до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтація на результат. Також бажаний досвід роботи на аналогічній посаді.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або можливість підписати контракт, змогу чинним військовим перевестись з інших підрозділів.

Нагадаємо, що бригада "Азов" НГУ шукає автоелектрика. Спеціалісти необхідні у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.