Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Дизеліст в "Азов" з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки та вимоги до кандидата arrow

Дизеліст в "Азов" з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки та вимоги до кандидата

21 січня 2024 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дизеліст в "Азов" з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки та вимоги до кандидата
Бійці полку "Азов" із прапорами бригади. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Азовці шукають до бригад та інших підрозділів дизелістів. Пропонують повну зайнятість, потрібен досвід роботи від одного року. Також обіцяють високу заробітну плату від 25 до 125 тис. грн та доплату за роботу в зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua
Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua

Які вимоги до дизеліста та умови роботи в "Азові"

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" оприлюднила список обов'язків дизеліста, серед яких:

  • регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • технічне обслуговування;
  • розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Серед вимог до кандидата знання конструкції автомобілів та його вузлів, уважність до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтація на результат. Також бажаний досвід роботи на аналогічній посаді.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або можливість підписати контракт, змогу чинним військовим перевестись з інших підрозділів. 

Нагадаємо, що бригада "Азов" НГУ шукає автоелектрика. Спеціалісти необхідні у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

робота
українці
гроші
військові
полк "Азов"
мобілізація
вакансії
зарплатня
люди
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі