Дизелист в "Азов" с оплатой до 125 000 грн — какие обязанности и требования к кандидату

Бойцы полка "Азов" с флагами бригады. Фото: azov.org.ua

Азовцы ищут в бригады и другие подразделения дизелистов. Предлагают полную занятость, требуется опыт работы от одного года. Также обещают высокую заработную плату от 25 до 125 тыс. грн. и доплату за работу в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день.

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Какие требования к дизелисту и условия работы в "Азове"

12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" обнародовала список обязанностей дизелиста, среди которых:

регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

техническое обслуживание;

разбирать, мыть, чистить агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Среди требований к кандидату знания конструкции автомобилей и его узлов, внимательность к деталям, знание основ техники безопасности, ориентация на результат. Также желателен опыт работы на аналогичной должности.

Вместо этого "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность подписать контракт, есть возможность действующим военным перевестись из других подразделений.

Напомним, что бригада "Азов" НГУ ищет автоэлектрика. Специалисты необходимы в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.