Для контролю псевдовиборів на ТОТ окупанти залучили тисячі росгвардійців, — ЦНС

Голосування на ТОТ. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України ворог проводить вибори президента Російської Федерації. Для цього на місця були відправлені значні сили Росгвардії.

Про це повідомив Центр Національного Спротиву в Telegram у неділю, 17 березня.

Читайте також:

Президентські "вибори" РФ на ТОТ

Так, на окупованих територіях Донеччини зараз діють понад 5400 росіян, з яких понад 2700 залучені до охорони місць "виборчих комісій", а 2500 щоденно залучаються до охорони членів "виїзних комісій".

Також ще до 200 окупантів залучені до особистої охорони голів "виборчих комісій".

Водночас на окупованому Запоріжжі близько 2500 осіб зі складу Росгвардії та МВС РФ братимуть участь в охороні членів "виїзних комісій".

"Оскільки в Кремля не вистачає силовиків додатково до охорони місць "голосування" було залучено 600 працівників з понад 100 російських приватних охоронних підприємств", — розповіли в Спротиві.

Там зазначили, що працівники цих структур уже тривалий час здійснюють охорону навчальних закладів, ключових для окупантів підприємств та критичної інфраструктури. А деякі з них навіть юридично зареєстрували свої філіали на ТОТ.

"Окупаційні адміністрації будь-що намагаються не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації на підконтрольних територіях", — вважають в ЦНС.

Також окупанти ухвалили рішення не проводити "евакуацію" з місць "голосування" у разі отримання інформації про загрозу теракту.

А щоб уникнути резонансу "небажаних" інформаційних матеріалів створили спецгрупи з моніторингу інформаційних ресурсів. Їхня мета — виявити та заблокувати інформацію, яка може призвести до дестабілізації ситуації в період "виборів".

"Псевдоволевиявлення під дулом автоматів є черговим російським злочином проти цивільного населення", — наголосили в повідомленні.

Скриншот допису ЦНС

Скриншот допису ЦНС

Нагадаємо, окупанти розпочали моніторинг соціальних мереж місцевих мешканців напередодні виборів президента РФ.

Також ми писали, що у Маріуполі російські загарбники та колаборанти розпочали проведення дострокового голосування на президентських виборах РФ.