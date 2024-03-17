Для контроля псевдовыборов на ВОТ оккупанты привлекли тысячи росгвардейцев, — ЦНС

Голосование на ВОТ. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины противник проводит выборы президента Российской Федерации. Для этого на места были направлены значительные силы Росгвардии.

Об этом сообщил Центр Национального Сопротивления в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Так, на оккупированных территориях Донетчины сейчас действуют более 5400 россиян, из которых более 2700 привлечены к охране мест "избирательных комиссий", а 2500 ежедневно привлекаются к охране членов "выездных комиссий".

Также еще до 200 оккупантов привлечены к личной охране глав "избирательных комиссий".

В то же время на оккупированном Запорожье около 2500 человек из состава Росгвардии и МВД РФ примут участие в охране членов "выездных комиссий".

"Поскольку у Кремля не хватает силовиков, дополнительно к охране мест "голосования" было привлечено 600 работников из более чем 100 российских частных охранных предприятий", — рассказали в Сопротивлении.

Там отметили, что работники данных структур уже длительное время осуществляют охрану учебных заведений, ключевых для оккупантов предприятий и критической инфраструктуры. А некоторые из них даже юридически зарегистрировали свои филиалы на ВОТ.

"Оккупационные администрации во что бы то ни стало пытаются не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации на подконтрольных территориях", — считают в ЦНС.

Также оккупанты приняли решение не проводить "эвакуацию" с мест "голосования" в случае получения информации об угрозе теракта.

А во избежание резонанса "нежелательных" информационных материалов создали спецгруппы по мониторингу информационных ресурсов. Их цель — выявить и заблокировать информацию, которая может привести к дестабилизации ситуации в период выборов.

"Псевдоволеизъявление под дулом автоматов является очередным российским преступлением против гражданского населения", — подчеркнули в сообщении.

Скриншот сообщения ЦНС

Скриншот сообщения ЦНС

Напомним, оккупанты начали мониторинг социальных сетей местных жителей накануне выборов президента РФ.

Также мы писали, что в Мариуполе российские захватчики и коллаборанты приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах РФ.