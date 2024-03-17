Для контроля псевдовыборов на ВОТ оккупанты привлекли тысячи росгвардейцев, — ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины противник проводит выборы президента Российской Федерации. Для этого на места были направлены значительные силы Росгвардии.
Об этом сообщил Центр Национального Сопротивления в Telegram в воскресенье, 17 марта.
Президентские "выборы" РФ на ВОТ
Так, на оккупированных территориях Донетчины сейчас действуют более 5400 россиян, из которых более 2700 привлечены к охране мест "избирательных комиссий", а 2500 ежедневно привлекаются к охране членов "выездных комиссий".
Также еще до 200 оккупантов привлечены к личной охране глав "избирательных комиссий".
В то же время на оккупированном Запорожье около 2500 человек из состава Росгвардии и МВД РФ примут участие в охране членов "выездных комиссий".
"Поскольку у Кремля не хватает силовиков, дополнительно к охране мест "голосования" было привлечено 600 работников из более чем 100 российских частных охранных предприятий", — рассказали в Сопротивлении.
Там отметили, что работники данных структур уже длительное время осуществляют охрану учебных заведений, ключевых для оккупантов предприятий и критической инфраструктуры. А некоторые из них даже юридически зарегистрировали свои филиалы на ВОТ.
"Оккупационные администрации во что бы то ни стало пытаются не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации на подконтрольных территориях", — считают в ЦНС.
Также оккупанты приняли решение не проводить "эвакуацию" с мест "голосования" в случае получения информации об угрозе теракта.
А во избежание резонанса "нежелательных" информационных материалов создали спецгруппы по мониторингу информационных ресурсов. Их цель — выявить и заблокировать информацию, которая может привести к дестабилизации ситуации в период выборов.
"Псевдоволеизъявление под дулом автоматов является очередным российским преступлением против гражданского населения", — подчеркнули в сообщении.
Напомним, оккупанты начали мониторинг социальных сетей местных жителей накануне выборов президента РФ.
Также мы писали, что в Мариуполе российские захватчики и коллаборанты приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах РФ.
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