До України повернулися 100 військових — більшість з них захисники Маріуполя
8 лютого 2024 20:24
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Між Україною та Росією у четвер, 8 лютого, відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
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"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість — захисники Маріуполя", — наголосив глава держави.
Зеленський зазначив, що країна не зупинеться, поки не поверне всіх українців додому.
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