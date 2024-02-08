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До України повернулися 100 військових — більшість з них захисники Маріуполя

8 лютого 2024 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До України повернулися 100 військових — більшість з них захисники Маріуполя
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Між Україною та Росією у четвер, 8 лютого, відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Обмін військовополоненими

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість — захисники Маріуполя", — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що країна не зупинеться, поки не поверне всіх українців додому.

 

росія
війна
ЗСУ
Маріуполь
Україна
полонені

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