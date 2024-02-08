В Украину вернулись 100 военных — большинство из них защитники Мариуполя
Между Украиной и Россией в четверг, 8 февраля, прошел очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Обмен военнопленными
"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство — защитники Мариуполя", — подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что страна не остановится, пока не вернет всех украинцев домой.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что это уже 51-й обмен.
В общем, домой вернулись:
- 49 воинов Национальной гвардии Украины;
- 25 пограничников;
- 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.
"Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 — защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях", — говорится в сообщении.
По меньшей мере, 28 военных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему из них исполнилось 62 года, а самому младшему — 20.
К тому же из российского плена удалось вернуть медика, который спасал раненых на "Азовстали".
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину вернулись 3 135 военных.
"Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве в воскресенье, 4 февраля, прошел митинг родных пленных защитников Мариуполя. Они рассказали о своих эмоциях после проведения Украины обменов, в которых не возвращают их близких людей.
Также мы писали, что Украина вернула домой 207 защитников из российского плена 31 января. Среди них воины Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции и ГПСУ.
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