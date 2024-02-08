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В Украину вернулись 100 военных — большинство из них защитники Мариуполя

8 февраля 2024 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину вернулись 100 военных — большинство из них защитники Мариуполя
Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Между Украиной и Россией в четверг, 8 февраля, прошел очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство — защитники Мариуполя", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что страна не остановится, пока не вернет всех украинцев домой.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что это уже 51-й обмен.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена
Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/Koord_shtab

В общем, домой вернулись:

  • 49 воинов Национальной гвардии Украины;
  • 25 пограничников;
  • 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

"Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 — защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях", — говорится в сообщении.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена
Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/Koord_shtab

По меньшей мере, 28 военных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему из них исполнилось 62 года, а самому младшему — 20.

К тому же из российского плена удалось вернуть медика, который спасал раненых на "Азовстали".

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину вернулись 3 135 военных.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена
Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/Koord_shtab

"Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена", — говорится в сообщении.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве в воскресенье, 4 февраля, прошел митинг родных пленных защитников Мариуполя. Они рассказали о своих эмоциях после проведения Украины обменов, в которых не возвращают их близких людей.

Также мы писали, что Украина вернула домой 207 защитников из российского плена 31 января. Среди них воины Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции и ГПСУ.

россия
война
ВСУ
Мариуполь
Украина
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