Були навіть кубинці - командир розповів, кого ЗСУ брали в полон

До ЗСУ в полон потрапляли найманці з Куби — командир батальйону 54-ї ОМБр поділився деталями
Росіяни кидали на фронт в Україну різні підрозділи, зокрема, й елітні. Крім того, ворог відправляв на війну навіть кубинців.
Про це розповів командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи К ирило Верес в інтерв'ю У П.
Кубинські найманці в Україні
"Кубинці навіть були вже. У мене полонений сказав, що в них було 16 кубинців, Але ми взяли двох — на жаль, не живих", — сказав військовий.
Він зазначив, що кубинські найманці здійснювали штурм приблизно місяць тому. Водночас Верес поділився, що найскладнішим для нього були підрозділи ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, у яких була велика кількість найманців.
"По складу пи*дець, вони мали мій підрозділ і мене особисто вигнати за цей міст. А не відкинути від позиції на 700 метрів, втративши 1500 особового складу", — зауважив командир.
За його словами, потім в один день українські захисники все це повернули назад, а втрати у порівнянні з ворогом були 1:40.
Нагадаємо, Росія вербує громадян щонайменше 21 країн світу для ведення війни проти України. Зокрема, в Індії було затримано російських вербувальників.
Також ми писали, що близько 280 громадян Шрі-Ланки були залучені до бойових дій в Україні на боці Росії.
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