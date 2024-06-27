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До ЗСУ в полон потрапляли найманці з Куби — командир батальйону 54-ї ОМБр поділився деталями

27 червня 2024 12:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Були навіть кубинці - командир розповів, кого ЗСУ брали в полон
Командир батальйону 54-ї ОМБр Кирило Верес. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни кидали на фронт в Україну різні підрозділи, зокрема, й елітні. Крім того, ворог відправляв на війну навіть кубинців.

Про це розповів командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи К ирило Верес в інтерв'ю У П.

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Кубинські найманці в Україні

"Кубинці навіть були вже. У мене полонений сказав, що в них було 16 кубинців, Але ми взяли двох — на жаль, не живих", — сказав військовий.

Він зазначив, що кубинські найманці здійснювали штурм приблизно місяць тому. Водночас Верес поділився, що найскладнішим для нього були підрозділи ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, у яких була велика кількість найманців.

"По складу пи*дець, вони мали мій підрозділ і мене особисто вигнати за цей міст. А не відкинути від позиції на 700 метрів, втративши 1500 особового складу", — зауважив командир.

За його словами, потім в один день українські захисники все це повернули назад, а втрати у порівнянні з ворогом були 1:40. 

Нагадаємо, Росія вербує громадян щонайменше 21 країн світу для ведення війни проти України. Зокрема, в Індії було затримано російських вербувальників.

Також ми писали, що близько 280 громадян Шрі-Ланки були залучені до бойових дій в Україні на боці Росії.

російські війська
ЗСУ
Куба
окупанти
полонені
війна в Україні

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