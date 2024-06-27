Были даже кубинцы – командир рассказал, кого ВСУ брали в плен

Командир батальона 54-й ОМБр Кирилл Верес. Фото: скриншот с видео

Россияне бросали на фронт в Украину разные подразделения, в том числе и элитные. Кроме того, враг отправлял на войну даже кубинцев.

Об этом рассказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес в интервью УП.

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"Кубинцы даже были уже. У меня пленный сказал, что у них было 16 кубинцев, но мы взяли двоих — к сожалению, не живых", — сказал военный.

Он отметил, что кубинские наемники совершали штурм примерно месяц назад. В то же время Верес поделился, что самым сложным для него были подразделения ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в которых было большое количество наемников.

"По составу пи*дец, они должны были мое подразделение и меня лично выгнать за этот мост. А не отбросить от позиции на 700 метров, потеряв 1500 личного состава", — отметил командир.

По его словам, позже в один день украинские защитники все это вернули назад, а потери по сравнению с врагом были 1:40.

Напомним, Россия вербует граждан, по меньшей мере, 21 стран мира для ведения войны против Украины. В частности, в Индии были задержаны российские вербовщики.

Также мы писали, что около 280 граждан Шри-Ланки были вовлечены в боевые действия в Украине на стороне России.