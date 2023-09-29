Добрива з військових ЗСУ: російська пропаганда знову переходить межу
У російських ЗМІ ширяться фейки, що нібито Україна планує використовувати загиблих воїнів ЗСУ в якості добрив. Розслідувачі VoxCheck спростовують російську пропаганду.
Про це повідомляє телеграм-канал SPRAVDI.
Російська пропаганда
Росіяни опублікували на своїх новинних ресурсах нібито телевізійний сюжет з марафону Єдині новини на телеканалі 1+1.
У ньому йдеться про те, що українські екологи запропонували таке собі ноу-хау: ховати загиблих військових ЗСУ в біорозкладних пакетах, аби ті стали добривами для ґрунту.
"У майбутньому на місці поховання наших героїв можуть зʼявитися сквери, парки і навіть сільськогосподарські угіддя", — йшлося в сюжеті.
Як все було насправді
Насправді жодного подібного сюжету в етері 1+1 очевидно не було.
Для свого пропагандистського ролика росіяни взяли відео італійської компанії Capsula Mundi, яка займається виготовленням біорозкладних капсул. Компанія ще у 2015 році представила свою концепцію органічного поховання.
"Кадри із проростанням дерева та жінками, які схилились біля трун, ідентичні на обох відео, а зображення людини у капсулі — підкоригували. Автори змінили колір чоловіка з червоного на синьо-жовтий, а його поза та тло залишились такими ж", — встановили розслідувачі VoxCheck.
Також повідомляється, що жодне українське медіа не висвітлювало та не підтримувало подібних позицій.
Нагадаємо, онлайн-платформу X Ілона Маска Європейський Союз визнав найбільшим розповсюдником російської пропаганди та неправдивої інформації.
Компанія не дотримується стандартів боротьби з дезінформацією, через що викликає до себе підвищену увагу західних країн.