Добрива з військових ЗСУ: російська пропаганда знову переходить межу

Українське поле рапсу. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У російських ЗМІ ширяться фейки, що нібито Україна планує використовувати загиблих воїнів ЗСУ в якості добрив. Розслідувачі VoxCheck спростовують російську пропаганду.

Про це повідомляє телеграм-канал SPRAVDI.

Читайте також:

Російська пропаганда

Росіяни опублікували на своїх новинних ресурсах нібито телевізійний сюжет з марафону Єдині новини на телеканалі 1+1.

У ньому йдеться про те, що українські екологи запропонували таке собі ноу-хау: ховати загиблих військових ЗСУ в біорозкладних пакетах, аби ті стали добривами для ґрунту.

Новина з росЗМІ. Фото: скріншот

"У майбутньому на місці поховання наших героїв можуть зʼявитися сквери, парки і навіть сільськогосподарські угіддя", — йшлося в сюжеті.

Як все було насправді

Насправді жодного подібного сюжету в етері 1+1 очевидно не було.

Для свого пропагандистського ролика росіяни взяли відео італійської компанії Capsula Mundi, яка займається виготовленням біорозкладних капсул. Компанія ще у 2015 році представила свою концепцію органічного поховання.

"Кадри із проростанням дерева та жінками, які схилились біля трун, ідентичні на обох відео, а зображення людини у капсулі — підкоригували. Автори змінили колір чоловіка з червоного на синьо-жовтий, а його поза та тло залишились такими ж", — встановили розслідувачі VoxCheck.

Також повідомляється, що жодне українське медіа не висвітлювало та не підтримувало подібних позицій.

Нагадаємо, онлайн-платформу X Ілона Маска Європейський Союз визнав найбільшим розповсюдником російської пропаганди та неправдивої інформації.

Компанія не дотримується стандартів боротьби з дезінформацією, через що викликає до себе підвищену увагу західних країн.