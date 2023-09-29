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Добрива з військових ЗСУ: російська пропаганда знову переходить межу

29 вересня 2023 14:12
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Добрива з військових ЗСУ: російська пропаганда знову переходить межу
Українське поле рапсу. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У російських ЗМІ ширяться фейки, що нібито Україна планує використовувати загиблих воїнів ЗСУ в якості добрив. Розслідувачі VoxCheck спростовують російську пропаганду. 

Про це повідомляє телеграм-канал SPRAVDI.

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Російська пропаганда 

Росіяни опублікували на своїх новинних ресурсах нібито телевізійний сюжет з марафону Єдині новини на телеканалі 1+1. 

У ньому йдеться про те, що українські екологи запропонували таке собі ноу-хау: ховати загиблих військових ЗСУ в біорозкладних пакетах, аби ті стали добривами для ґрунту. 

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Новина з росЗМІ. Фото: скріншот

"У майбутньому на місці поховання наших героїв можуть зʼявитися сквери, парки і навіть сільськогосподарські угіддя", — йшлося в сюжеті. 

Як все було насправді 

Насправді жодного подібного сюжету в етері 1+1 очевидно не було. 

Для свого пропагандистського ролика росіяни взяли відео італійської компанії Capsula Mundi, яка займається виготовленням біорозкладних капсул. Компанія ще у 2015 році представила свою концепцію органічного поховання. 

"Кадри із проростанням дерева та жінками, які схилились біля трун, ідентичні на обох відео, а зображення людини у капсулі — підкоригували. Автори змінили колір чоловіка з червоного на синьо-жовтий, а його поза та тло залишились такими ж", — встановили розслідувачі VoxCheck.

Також повідомляється, що жодне українське медіа не висвітлювало та не підтримувало подібних позицій. 

Нагадаємо, онлайн-платформу X Ілона Маска Європейський Союз визнав найбільшим розповсюдником російської пропаганди та неправдивої інформації.

Компанія не дотримується стандартів боротьби з дезінформацією, через що викликає до себе підвищену увагу західних країн. 

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