Удобрения из военных ВСУ: российская пропаганда снова переходит границу

Украинское поле рапса. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

В российских СМИ распространяются фейки, которые якобы Украина планирует использовать погибших воинов ВСУ в качестве удобрений. Расследователи VoxCheck опровергают российскую пропаганду.

Об этом сообщает телеграмм-канал SPRAVDI.

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Российская пропаганда

Россияне опубликовали на своих новостных ресурсах якобы телевизионный сюжет с марафона Єдині новини на телеканале 1+1.

В нем говорится, что украинские экологи предложили такое ноу-хау: хоронить погибших военных ВСУ в биоразлагаемых пакетах, чтобы те стали удобрениями для почвы.

Новость из росСМИ. Фото: скриншот

"В будущем на месте погребения наших героев могут появиться скверы, парки и даже сельскохозяйственные угодья", — говорилось в сюжете.

Как все было на самом деле

На самом деле, ни одного подобного сюжета в эфире 1+1 очевидно не было.

Для своего пропагандистского ролика россияне взяли видео итальянской компании Capsula Mundi, занимающейся изготовлением биоразлагаемых капсул. Компания еще в 2015 году представила свою концепцию органического захоронения.

"Кадры с прорастанием дерева и склонившимися у гроба женщинами идентичны на обоих видео, а изображения человека в капсуле — подкорректировали. Авторы изменили цвет мужчины с красного на сине-желтый, а его поза и фон остались такими же", — установили расследователи VoxCheck.

Также сообщается, что ни одно украинское медиа не освещало и не поддерживало подобные позиции.

Напомним, онлайн-платформу X Илона Маска Европейский Союз признал величайшим распространителем российской пропаганды и ложной информации.

Компания не соблюдает стандарты борьбы с дезинформацией, из-за чего вызывает к себе повышенное внимание западных стран.