Додаткова фінансова допомога США — ЗСУ зможуть повільно відтісняти росіян вже у 2024 році

Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід. Фото: Reuters

Голова Комітету збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Джек Рід заявив, що додаткове фінансування для української армії не допоможе кардинально прорвати поле бою. Проте це дасть можливість поступово відтісняти росіян вже у цьому році.

Про це пише Голос Америки у понеділок, 18 березня.

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Рід вважає, що у разі затвердження США додаткової допомоги для України — ЗСУ до кінця року "повільно будуть відтісняти росіян".

Однак, за його словами, кардинального прориву на фронті не відбудеться.

Водночас голова комітету припускає, що з додатковою допомогою українська армія зможе перейти в наступ у наступному році.

"Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дасть їм змогу встановити вогневий контроль над Кримом", — зазначив Рід.

Він додав, що такий розвиток подій значно ускладнить становище Росії і змусить її сісти за стіл переговорів.

Тому американський посадовець закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України.

"Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу", — наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув американський сенатор Ліндсі Грем.

Під час візиту з Гремом зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очільник уряду запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут нові проєкти.