Дополнительная финансовая помощь США — ВСУ смогут медленно оттеснять россиян уже в 2024 году

Глава Комитета вооруженных сил Сенат США Джек Рид. Фото: Reuters

Глава Комитета вооруженных сил Сената Соединенных Штатов Америки Джек Рид заявил, что дополнительное финансирование для украинской армии не поможет кардинально прорвать поле боя. Однако это позволит постепенно оттеснять россиян уже в этом году.

Об этом пишет Голос Америки в понедельник, 18 марта.

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Рид считает, что в случае утверждения США дополнительной помощи для Украины — ВСУ до конца года "медленно будут оттеснять россиян".

Однако, по его словам, кардинального прорыва на фронте не произойдет.

В то же время глава комитета предполагает, что с дополнительной помощью украинская армия сможет перейти в наступление в следующем году.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом", — отметил Рид.

Он добавил, что такое развитие событий значительно усложнит положение России и заставит ее сесть за стол переговоров.

Поэтому американское чиновник призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины.

"Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", — подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом прибыл американский сенатор Линдси Грэм.

В ходе визита с Грэмом встретился премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Глава правительства пригласил американские компании инвестировать в Украину и реализовывать здесь новые проекты.