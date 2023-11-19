Допомагаючи Україні, США утримують свої війська від участі в війні, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден зазначив, що допомога Україні звільняє американську армію від участі у війні, якщо агресія РФ буде ширитись далі. Щобільше Байден розповів, що буде, якщо США "відійдуть від викликів сьогодення".

Про це Джо Байден писав у The Washington Post.

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"З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі. Вона безпосередньо втягує Америку. Ось чому наша підтримка України сьогодні — це інвестиція в нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра", — йдеться в статті.

Американський президент зазначив, що на підтримку "хоробрих українців" військові США утримуються від війни, а допомога надається військовою та гуманітарною допомогами.

Що буде, якщо Америка відійде від проблем світу

За словами Байдена, світ чекає, що Сполучені Штати розв'яжуть нагальні проблеми сьогодення.

"Це обов'язок лідера, і Америка буде лідером. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися", — підкреслив він.

Байден порівняв терористів РФ та ХАМАСу

Також президент США розповів про схожу політику дій терористів РФ та ХАМАСу.

"І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з лиця землі сусідню демократію. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. Заради наших власних інтересів національної безпеки — і заради блага всього світу", — додав Байден.

Нагадаємо, що стало відомо, коли США розглянуть пакет фінансової допомоги для України.