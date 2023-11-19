Помогая Украине, США удерживают свои войска от участия в войне, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отметил, что помощь Украине освобождает американскую армию от участия в войне, если агрессия РФ будет распространяться дальше. Более того Байден рассказал, что будет, если США "отойдут от сегодняшних вызовов".

Об этом Джо Байден писал в The Washington Post.

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Почему США помогают Украине

"Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Он непосредственно втягивает Америку. Вот почему наша поддержка Украины сегодня — это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра", — говорится в статье.

Американский президент отметил, что в поддержку "храбрых украинцев" военные США воздерживаются от войны, а помощь оказывается военной и гуманитарной помощью.

Что будет, если Америка отойдет от проблем мира

По словам Байдена, мир ожидает, что Соединенные Штаты разрешат неотложные проблемы сегодняшнего дня.

"Это обязанность лидера, и Америка будет лидером. Потому что если мы отойдем от нынешних вызовов, риск конфликтов может распространиться, а затраты на их разрешение будут только расти. Мы не позволим этому произойти", — подчеркнул он.

Байден сравнил террористов РФ и ХАМАСа

Также президент США рассказал о похожей политике действий террористов РФ и ХАМАС.

"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться следующими беспорядками. Америка не может и не позволит этому произойти. Ради наших собственных интересов национальной безопасности — и ради блага всего мира", — добавил Байден.

Напомним, что стало известно, когда США рассмотрит пакет финансовой помощи для Украины.