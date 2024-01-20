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Допомога Україні — Байден назвав строки

20 січня 2024 04:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Допомога Україні — Байден назвав строки
Джо Байден. Фото: Білий дім
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Президент США Джо Байден сподівається, що угоду щодо кордону, до якої прив’язана допомога Україні, у Сенаті розроблять наступного тижня.

Про це він сказав у п’ятницю, 19 січня, пише Reuters.

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Американський президент сподівається, що принаймні у верхній палаті Конгресу угоду ухвалять найближчим часом. Хоча є питання до спікера нижньої палати, якому однопартійці погрожують зміщенням з посади в разі ухвалення угоди. Так, Байден зазначив, що для цього потрібні "значні зміни в політиці".

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось виробити принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет. Тепер питання до спікера та республіканців Палати представників, чи готові вони також діяти?" — сказав Байден.

У Палаті представників США, де республіканці мають невелику більшість, деякі консерватори пригрозили змістити спікера Майка Джонсона, якщо він спробує ухвалити угоду про безпеку кордонів у рамках пакету допомоги Україні.

Крім того, Байден визнав, що потрібні зміни в імміграційній політиці.

"Я вважаю, що нам потрібні значні зміни у політиці на кордоні, включаючи зміни у нашій системі надання притулку", — додав він.

Нагадаємо, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, якщо США припинять військову допомогу, то це буде справжнім викликом для Києва. Америка стикнеться з проблемами в умовах війни з Росією.

Джо Байден
фінансова допомога
військова допомога
війна в Україні

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