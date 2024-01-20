Помощь Украине — Байден назвал сроки

Джо Байден. Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден надеется, что соглашение по границе, к которому привязана помощь Украине, в Сенате будет разработана на следующей неделе.

Об этом он сказал в пятницу, 19 января, пишет Reuters.

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Американский президент надеется, что по крайней мере в верхней палате Конгресса соглашение будет принято в ближайшее время. Хотя есть вопросы к спикеру нижней палаты, которому однопартийцы угрожают смещением с должности в случае принятия соглашения. Так, Байден отметил, что для этого нужны "значительные изменения в политике".

"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то выработать по крайней мере в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет. Теперь вопрос к спикеру и республиканцам Палаты представителей, готовы ли они также действовать?" — сказал Байден.

В Палате представителей США, где республиканцы имеют небольшое большинство, некоторые консерваторы пригрозили сместить спикера Майка Джонсона, если он попытается принять соглашение о безопасности границ в рамках пакета помощи Украине.

Кроме того, Байден признал, что необходимы изменения в иммиграционной политике.

"Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, включая изменения в нашей системе предоставления убежища", — добавил он.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, если США прекратят военную помощь, то это будет настоящим вызовом для Киева. Америка столкнется с проблемами в условиях войны с Россией.