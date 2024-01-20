Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Помощь Украине — Байден назвал сроки arrow

Помощь Украине — Байден назвал сроки

20 января 2024 04:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Помощь Украине - Байден назвал сроки
Джо Байден. Фото: Белый дом
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Президент США Джо Байден надеется, что соглашение по границе, к которому привязана помощь Украине, в Сенате будет разработана на следующей неделе.

Об этом он сказал в пятницу, 19 января, пишет Reuters.

Читайте также:

Помощь США Украине — что известно

Американский президент надеется, что по крайней мере в верхней палате Конгресса соглашение будет принято в ближайшее время. Хотя есть вопросы к спикеру нижней палаты, которому однопартийцы угрожают смещением с должности в случае принятия соглашения. Так, Байден отметил, что для этого нужны "значительные изменения в политике".

"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то выработать по крайней мере в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет. Теперь вопрос к спикеру и республиканцам Палаты представителей, готовы ли они также действовать?" — сказал Байден.

В Палате представителей США, где республиканцы имеют небольшое большинство, некоторые консерваторы пригрозили сместить спикера Майка Джонсона, если он попытается принять соглашение о безопасности границ в рамках пакета помощи Украине.

Кроме того, Байден признал, что необходимы изменения в иммиграционной политике.

"Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, включая изменения в нашей системе предоставления убежища", — добавил он.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, если США прекратят военную помощь, то это будет настоящим вызовом для Киева. Америка столкнется с проблемами в условиях войны с Россией.

Джо Байден
финансовая помощь
военная помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме