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Доступність до укриття — що робити, якщо виникають проблеми під час тривоги

4 лютого 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Доступність до укриття — що робити, якщо виникають проблеми під час тривоги
Вхід до укриття. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час повітряної тривоги українці якнайшвидше повинні потрапити до укриття, однак інколи виникають проблеми. Трапляються випадки, коли до сховища не пускає охоронець або ж воно захаращене.

Порядок дій в таких ситуаціях розповів Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у неділю, 4 лютого.

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Що робити, якщо виникають проблеми під час тривоги

Якщо людина стикнулася з ситуацією, коли під час повітряної тривоги укриття недоступне, не варто панікувати. Для початку потрібно відшукати безпечне місце поруч.

Після цього варто зачекати до відбою тривоги, зафіксувати виявлені порушення та передати цю інформацію на лінію 102.

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: t.me/spravdi
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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: t.me/spravdi

У випадку недоступного укриття перш за все потрібно подбати про власну безпеку. Лише після цього варто братися за вирішення проблеми.

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: t.me/spravdi

Також може виникнути проблема з якістю укриття. Йдеться про відсутність електрики, місць для сидіння, вентиляції повітря, а також воно може бути брудне чи захаращене.

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: t.me/spravdi

Для початку потрібно зафіксувати на фото чи відео проблему. За допомогою гарячої лінії зверніться до власника укриття або Департаменту муніципальної безпеки. 

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: t.me/spravdi

"Важливо пам'ятати, що під час воєнного стану термін розгляду звернень громадян не змінився й становить 31 календарний день", — йдеться у Законі України "Про звернення громадян".

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: t.me/spravdi

Якщо звернення ігнорують, то можна зареєструвати петицію до місцевої влади, опублікувати відео в соцмережі або записатися на прийом до місцевої влади. 

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: t.me/spravdi

Нагадаємо, у 2023 році місцеві бюджети витратили на облаштування укриттів 1,1 млрд грн із передбачених 1,5 млрд грн, або 73,7 % розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.

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обстріли
укриття

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