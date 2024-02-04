Доступність до укриття — що робити, якщо виникають проблеми під час тривоги
Під час повітряної тривоги українці якнайшвидше повинні потрапити до укриття, однак інколи виникають проблеми. Трапляються випадки, коли до сховища не пускає охоронець або ж воно захаращене.
Порядок дій в таких ситуаціях розповів Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у неділю, 4 лютого.
Що робити, якщо виникають проблеми під час тривоги
Якщо людина стикнулася з ситуацією, коли під час повітряної тривоги укриття недоступне, не варто панікувати. Для початку потрібно відшукати безпечне місце поруч.
Після цього варто зачекати до відбою тривоги, зафіксувати виявлені порушення та передати цю інформацію на лінію 102.
У випадку недоступного укриття перш за все потрібно подбати про власну безпеку. Лише після цього варто братися за вирішення проблеми.
Також може виникнути проблема з якістю укриття. Йдеться про відсутність електрики, місць для сидіння, вентиляції повітря, а також воно може бути брудне чи захаращене.
Для початку потрібно зафіксувати на фото чи відео проблему. За допомогою гарячої лінії зверніться до власника укриття або Департаменту муніципальної безпеки.
"Важливо пам'ятати, що під час воєнного стану термін розгляду звернень громадян не змінився й становить 31 календарний день", — йдеться у Законі України "Про звернення громадян".
Якщо звернення ігнорують, то можна зареєструвати петицію до місцевої влади, опублікувати відео в соцмережі або записатися на прийом до місцевої влади.
Нагадаємо, у 2023 році місцеві бюджети витратили на облаштування укриттів 1,1 млрд грн із передбачених 1,5 млрд грн, або 73,7 % розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.
Читайте Новини.LIVE!