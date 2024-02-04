Доступность к укрытию — что делать, если возникают проблемы во время тревоги
Во время воздушной тревоги украинцы как можно быстрее должны попасть в укрытие, однако иногда возникают проблемы. Бывают случаи, когда в убежище не пускает охранник или же оно загромождено.
Порядок действий в таких ситуациях рассказал Центр стратегических коммуникаций и безопасности в воскресенье, 4 февраля.
Что делать, если возникают проблемы во время тревоги
Если человек столкнулся с ситуацией, когда во время воздушной тревоги укрытие недоступно, не стоит паниковать. Для начала нужно найти безопасное место рядом.
После этого следует подождать отбоя тревоги, зафиксировать выявленные нарушения и передать эту информацию на линию 102.
В случае недоступного укрытия, прежде всего, нужно позаботиться о собственной безопасности. Только после этого следует браться за решение проблемы.
Также может возникнуть проблема с качеством укрытия. Речь идет об отсутствии электричества, мест для сидения, вентиляции воздуха, а также оно может быть грязным или захламленным.
Для начала нужно зафиксировать на фото или видео проблему. С помощью горячей линии обратитесь к владельцу укрытия или Департамента муниципальной безопасности.
"Важно помнить, что во время военного положения срок рассмотрения обращений граждан не изменился и составляет 31 календарный день", — говорится в Законе Украины "Об обращениях граждан".
Если обращение игнорируют, то можно зарегистрировать петицию к местным властям, опубликовать видео в соцсети или записаться на прием к местным властям.
Напомним, в 2023 году местные бюджеты потратили на обустройство укрытий 1,1 млрд грн из предусмотренных 1,5 млрд грн или 73,7% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.
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