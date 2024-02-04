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Доступность к укрытию — что делать, если возникают проблемы во время тревоги

4 февраля 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Доступность к укрытию — что делать, если возникают проблемы во время тревоги
Вход в укрытие. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время воздушной тревоги украинцы как можно быстрее должны попасть в укрытие, однако иногда возникают проблемы. Бывают случаи, когда в убежище не пускает охранник или же оно загромождено.

Порядок действий в таких ситуациях рассказал Центр стратегических коммуникаций и безопасности в воскресенье, 4 февраля.

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Что делать, если возникают проблемы во время тревоги

Если человек столкнулся с ситуацией, когда во время воздушной тревоги укрытие недоступно, не стоит паниковать. Для начала нужно найти безопасное место рядом.

После этого следует подождать отбоя тревоги, зафиксировать выявленные нарушения и передать эту информацию на линию 102.

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: t.me/spravdi
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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: t.me/spravdi

В случае недоступного укрытия, прежде всего, нужно позаботиться о собственной безопасности. Только после этого следует браться за решение проблемы.

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: t.me/spravdi

Также может возникнуть проблема с качеством укрытия. Речь идет об отсутствии электричества, мест для сидения, вентиляции воздуха, а также оно может быть грязным или захламленным.

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: t.me/spravdi

Для начала нужно зафиксировать на фото или видео проблему. С помощью горячей линии обратитесь к владельцу укрытия или Департамента муниципальной безопасности.

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: t.me/spravdi

"Важно помнить, что во время военного положения срок рассмотрения обращений граждан не изменился и составляет 31 календарный день", — говорится в Законе Украины "Об обращениях граждан".

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: t.me/spravdi

Если обращение игнорируют, то можно зарегистрировать петицию к местным властям, опубликовать видео в соцсети или записаться на прием к местным властям. 

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: t.me/spravdi

Напомним, в 2023 году местные бюджеты потратили на обустройство укрытий 1,1 млрд грн из предусмотренных 1,5 млрд грн или 73,7% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.

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