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"Доводиться долати кілометри": як харчуються українські військові на фронті

23 вересня 2023 13:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Доводиться долати кілометри": як харчуються українські військові на фронті
Український військовий обідає. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Для того, аби наші захисники успішно виконували бойові завдання на фронті, їм потрібно повноцінно харчуватися. Журналісти з'ясували, що їдять артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова на передових позиціях та як відвозять їжу на бойові позиції.

Про це пише АрміяInform.

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Що їдять захисники

Українські військові мають на прийом їжі гарячу першу страву, рибу або м'ясо, салати з овочів та солодощі. Але найважчим завданням є транспортування страв до позицій, особливо коли відбуваються обстріли. Це потрібно зробити й тихо, аби не видати противнику розташування наших воїнів.

харчування військових
Військовий обідає. Фото: АрміяInform

Військовий Сергій служить з 2017 року, він готує для бійців бригади. Воїн каже, що їм допомагають і місцеві жителі, з нагоди якогось свята завжди приносять їм вареники, пиріжки, голубці, тобто ті страви, які не готуються на фронті через недостатню кількість часу або ж вже не мають фізичного ресурсу.

харчування військових
Кухар Сергій. Фото: АрміяInform

"Сьогодні у хлопців буде бульйон курячий, каша гречана, м’ясо тушковане. І салат зі свіжих овочів", — розповідає Сергій.

харчування військових
Обід військових. Фото: АрміяInform

Зазначається, що кожного дня в бойових частинах повинні на столі бути страви з м'яса, риби, фрукти та овочі. Також можуть бути смаколики або ж протеїнові банончики. Їжу готують в одному із населених пунктів недалеко від лінії фронту. Після чого на спеціальному транспорті ці страви відвозять військовим.

харчування військових
Кухар Сергій готує їжу для військових. Фото: АрміяInform

Транспортування страв на позиції

"Усе в режимі "стелс": заїхали швидко, хлопцям віддали, забрали пусту тару, уїхали. Все, щоб менше створювати хаосу, руху техніки біля вогневих позицій. Бувало й таке, що маршрут запланований на день один, а вночі напарник їде і все змінюється. Тож, коли я вранці заступив, то вже не знаю куди їхати. Інколи, щоб нагодувати побратимів, доводиться долати кілометри, наздоганяючи розрахунок, який змінив позицію. Але то таке, така робота у кожного", — зазначив інший військовий Сергій на прізвисько "Турман".

харчування військових
Військовий на прізвисько "Турман". Фото: АрміяInform

Як відомо, внаслідок обстрілів автомобілі можуть змінювати маршрути, адже наші воїни змінюють свої позиції. 

"Таке буває, що по кілька діб катаємось. Тяжко інколи, звичайно, але ми прийшли для цього, щоб робити цю справу, робити свій внесок у наближення перемоги", — зауважив Турман.

харчування військових
Турман відносить їжу на передову. Фото: АрміяInform

Сергій є водієм зі стажем з Очакова. В перший день повномасштабної війни він залишив свій бізнес, аби захищати країну.

Доставка їжі під обстрілами

"На своїх машинах, з власної ініціативи куплених, доставляємо хлопцям їжу. Щоб вони не були голодні й могли виконувати бойові завдання. Зараз ми направляємося на одну з вогневих позицій. Недооцінювати противника ми не можемо. Вони теж слідкують за кожним рухом. Іноді буває таке, що ти хочеш заїхати, але не можеш через безпілотник, або ти починаєш рух на заїзд на позицію, починається обстріл і тобі примусово доводиться або розвернутися, або вже ризикувати своїм життям", — пояснив захисник.

харчування військових
Один із військових обідає на позиції. Фото: АрміяInform

Під час того, як кухарі готували та відвозили обід, українські бійці вже встигли знищити техніку окупантів, тому обід прибув якраз вдало. 

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ, військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма" розповіла про особливості побуту ЗСУ на фронті. 

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