"Приходится преодолевать километры": как питаются украинские военные на фронте

Украинский военный обедает. Фото: АрмияInform

Для того чтобы наши защитники успешно выполняли боевые задания на фронте, им нужно полноценно питаться. Журналисты выяснили, что едят артиллеристы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова на передовых позициях и как отвозят еду на боевые позиции.

Об этом пишет АрмияInform.

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Украинские военные имеют на прием пищи горячее первое блюдо, рыбу или мясо, салаты из овощей и сладости. Но самой трудной задачей является транспортировка блюд на позиции, особенно когда происходят обстрелы. Это нужно сделать и тихо, чтобы не выдать противнику расположение наших воинов.

Военный обедает. Фото: АрмияInform

Военный Сергей служит с 2017 года и готовит для бойцов бригады. Воин говорит, что им помогают и местные жители, по случаю какого-нибудь праздника всегда приносят им вареники, пирожки, голубцы, то есть те блюда, которые не готовятся на фронте из-за недостаточного количества времени или уже не имеют физического ресурса.

Повар Сергей. Фото: АрмияInform

"Сегодня у ребят будет бульон куриный, каша гречневая, мясо тушеное. И салат из свежих овощей", — рассказывает Сергей.

Обед военных. Фото: АрмияInform

Отмечается, что каждый день в боевых частях должны быть на столе блюда из мяса, рыбы, фрукты и овощи. Также могут быть вкусности или протеиновые банончики. Еду готовят в одном из населённых пунктов недалеко от линии фронта. После чего на специальном транспорте эти блюда отвозят военным.

Повар Сергей готовит еду для военных. Фото: АрмияInform

Транспортировка блюд на позиции

"Все в режиме "стелс": заехали быстро, ребятам отдали, забрали пустую тару, уехали. Все, чтобы меньше создавать хаоса, движения техники возле огневых позиций. Бывало и такое, что маршрут запланирован на день один, а ночью напарник едет и все меняется. Поэтому, когда я утром заступил, то уже не знаю куда ехать. Иногда, чтобы накормить собратьев, приходится преодолевать километры, догоняя расчет, который изменил позицию. Но это такое, такая работа у каждого", — отметил другой военный Сергей по прозвищу "Турман".

Военный по прозвищу Турман. Фото: АрмияInform

Как известно, в результате обстрелов автомобили могут менять маршруты, ведь наши воины меняют свои позиции.

"Такое бывает, что по несколько суток катаемся. Трудно иногда, конечно, но мы пришли для этого, чтобы делать это дело, вносить свой вклад в приближение победы", — заметил Турман.

Турман относит еду на передовую. Фото: АрмияInform

Сергей является водителем со стажем из Очакова. В первый день полномасштабной войны он оставил свой бизнес, чтобы защищать страну.

Доставка еды под обстрелами

"На своих машинах, по собственной инициативе купленных, доставляем ребятам еду. Чтобы они не были голодны и могли выполнять боевые задания. Сейчас мы направляемся на одну из огневых позиций. Недооценивать противника мы не можем. Они тоже следят за каждым движением. Иногда бывает такое , что ты хочешь заехать, но не можешь из-за беспилотника, или ты начинаешь движение на заезд на позицию, начинается обстрел и тебе принудительно приходится либо развернуться, либо уже рисковать своей жизнью", — объяснил защитник.

Один из военных обедает на позиции. Фото: АрмияInform

Во время того, как повара готовили и отвозили обед, украинские бойцы уже успели уничтожить технику оккупантов, поэтому обед прибыл как раз удачно.

Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE офицер 241 ОБР ТРО ВСУ, военная Ольга Бигарь, позывной "Ведьма" рассказала об особенностях быта ВСУ на фронте.