Як дозвіл Україні від США бити по території Росії вплинув на наступ у Харківській області

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти планували здійснити ще більший наступ на Харківську область, масово розмістивши на своїй території майже 90 тисяч солдатів. Проте завдяки дозволу Сполучених Штатів Америки на удари американською зброєю по території Росії бойові дії ворога вдалося зупинити.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Наступ окупантів на Харківську область

За даними AP, США ухвалили рішення про дозвіл для української армії на удари американською зброєю по території РФ об 11:00 за Вашингтоном, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що загарбники зібрали щонайменше 90 тисяч військових на кордоні з Україною, готуючись до нового наступу, але тримали їх у глибині своєї території.

За словами бійців ЗСУ з Харківського напрямку, вже через декілька годин після отримання дозволу від США почалася робота ракетних систем HIMARS по території РФ.

"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ вздовж кордону, які чекали наказу про вхід в Україну", — каже командир артилерійського розрахунку на позивний "Гефест".

Він зазначив, що раніше українські військові не могли атакувати цілі на території ворога, адже усі склади з боєприпасами та іншими ресурсами росіяни тримали на 20 км далі, ніж могла дістати українська зброя.

Видання додає, що після дозволу США на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже відразу змінилася і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс заявив, що США дозволяють Збройним силам України використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах у глибокому тилу Росії, бо "це питання здорового глузду, а не географії".

Також радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення Штатів дозволити Україні бити по території Росії. За його словами, це через "неадекватність" російського керівництва.