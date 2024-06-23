Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Дозвіл США бити по території РФ зупинив більший наступ на Харківську область, — AP arrow

Дозвіл США бити по території РФ зупинив більший наступ на Харківську область, — AP

23 червня 2024 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як дозвіл Україні від США бити по території Росії вплинув на наступ у Харківській області
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти планували здійснити ще більший наступ на Харківську область, масово розмістивши на своїй території майже 90 тисяч солдатів. Проте завдяки дозволу Сполучених Штатів Америки на удари американською зброєю по території Росії бойові дії ворога вдалося зупинити.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Наступ окупантів на Харківську область

За даними AP, США ухвалили рішення про дозвіл для української армії на удари американською зброєю по території РФ об 11:00 за Вашингтоном, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що загарбники зібрали щонайменше 90 тисяч військових на кордоні з Україною, готуючись до нового наступу, але тримали їх у глибині своєї території.

За словами бійців ЗСУ з Харківського напрямку, вже через декілька годин після отримання дозволу від США почалася робота ракетних систем HIMARS по території РФ.

"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ вздовж кордону, які чекали наказу про вхід в Україну", — каже командир артилерійського розрахунку на позивний "Гефест".

Він зазначив, що раніше українські військові не могли атакувати цілі на території ворога, адже усі склади з боєприпасами та іншими ресурсами росіяни тримали на 20 км далі, ніж могла дістати українська зброя.

Видання додає, що після дозволу США на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже відразу змінилася і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс заявив, що США дозволяють Збройним силам України використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах у глибокому тилу Росії, бо "це питання здорового глузду, а не географії".

Також радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення Штатів дозволити Україні бити по території Росії. За його словами, це через "неадекватність" російського керівництва.

США
війна
ЗСУ
Україна
Харківська область
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони