Как разрешение Украине от США бить по территории России повлияло на наступление в Харьковской области

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты планировали осуществить еще большее наступление на Харьковскую область, массово разместив на своей территории почти 90 тысяч солдат. Однако благодаря разрешению Соединенных Штатов Америки на удары американским оружием по территории России, боевые действия врага удалось остановить.

Об этом сообщает Associated Press.

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По данным AP, США приняли решение о разрешении украинской армии на удары американским оружием по территории РФ в 11 часов по Вашингтону, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что захватчики собрали, по меньшей мере, 90 тысяч военных на границе с Украиной, готовясь к новому наступлению, но держали их в глубине своей территории.

По словам бойцов ВСУ с Харьковского направления, уже через несколько часов после получения разрешения от США началась работа ракетных систем HIMARS по территории РФ.

"HIMARS не молчали целый день. С первых дней украинским силам удалось уничтожить целые колонны войск вдоль границы, которые ждали приказа о входе в Украину", — говорит командир артиллерийского расчета с позывным "Гефест".

Он отметил, что ранее украинские военные не могли атаковать цели на территории врага, ведь все склады с боеприпасами и другими ресурсами россияне держали на 20 км дальше, чем могло достать украинское оружие.

Издание добавляет, что после разрешения США на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там.

Напомним, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Джон Басс заявил, что США позволяют Вооруженным Силам Украины использовать американское оружие для ударов по военным объектам в глубоком тылу России, потому что "это вопрос здравого смысла, а не географии".

Также советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что повлияло на решение Штатов разрешить Украине бить по территории России. По его словам, это из-за "неадекватности" российского руководства.