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Дрони досі сновигають над заходом — яких областей дісталися БпЛА

5 грудня 2023 03:45
оновлено: 04:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дрони досі сновигають над заходом — яких областей дісталися БпЛА
Запуск ракети в нічне небо. Фото: МОУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 5 грудня, охопила низку західних областей, над якими сновигають ворожі "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил, зафіксували кілька груп безпілотників в Дрогобицькому та Миколаївському районах Львівської області. Також виявили ще одну групу "шахедів" в Рогатинському районі Івано-Франківської області. Цілі летять західним напрямком.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях досі триває повітряна тривога. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 5 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:50. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький попереджає мешканців Меденичів, Нового Роздолу, Рудно, Львова та Комарно бути на сторожі, адже в області сновигають ворожі безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 03:59. "З Івано-Франківської області заходить 1 БпЛА. Курс — Стрий", — йдеться в повідомленні Козицького.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 04:24. Також в ОВА попереджають про безпілотник курсом на Самбір Львівської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Тим часом повітряна тривога затрималась на Львівській та Івано-Франківській областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 5 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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