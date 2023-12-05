Дрони досі сновигають над заходом — яких областей дісталися БпЛА
Повітряна тривога в Україні зараз, 5 грудня, охопила низку західних областей, над якими сновигають ворожі "шахеди".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними Повітряних сил, зафіксували кілька груп безпілотників в Дрогобицькому та Миколаївському районах Львівської області. Також виявили ще одну групу "шахедів" в Рогатинському районі Івано-Франківської області. Цілі летять західним напрямком.
У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях досі триває повітряна тривога.
Оновлено 03:50. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький попереджає мешканців Меденичів, Нового Роздолу, Рудно, Львова та Комарно бути на сторожі, адже в області сновигають ворожі безпілотники.
Оновлено 03:59. "З Івано-Франківської області заходить 1 БпЛА. Курс — Стрий", — йдеться в повідомленні Козицького.
Оновлено 04:24. Також в ОВА попереджають про безпілотник курсом на Самбір Львівської області.
Тим часом повітряна тривога затрималась на Львівській та Івано-Франківській областях.
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