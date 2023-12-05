Дроны до сих пор снуют над мероприятием - каких областей достались БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, охватила ряд западных областей, над которыми снуют вражеские "шахеды".
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По данным воздушных сил, зафиксировали несколько групп беспилотников в Дрогобычском и Николаевском районах Львовской области. Также была обнаружена еще одна группа "шахедов" в Рогатинском районе Ивано-Франковской области. Цели летят по западному направлению.
Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях продолжается воздушная тревога.
Обновлено 03:50. Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает жителей Меденичей, Нового Роздола, Рудно, Львова и Комарно быть на страже, ведь в области снуют вражеские беспилотники.
Обновлено 03:59. "Из Ивано-Франковской области заходит 1 БпЛА. Курс - Стрый" , - говорится в сообщении Козицкого.
Обновлено 04:24. Также в ОВА предупреждают о беспилотнике курсом на Самбор Львовской области.
Тем временем, воздушная тревога задержалась на Львовской и Ивано-Франковской областях.
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