Дроны до сих пор снуют над мероприятием - каких областей достались БпЛА

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: МОУ

Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, охватила ряд западных областей, над которыми снуют вражеские "шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным воздушных сил, зафиксировали несколько групп беспилотников в Дрогобычском и Николаевском районах Львовской области. Также была обнаружена еще одна группа "шахедов" в Рогатинском районе Ивано-Франковской области. Цели летят по западному направлению.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:50. Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает жителей Меденичей, Нового Роздола, Рудно, Львова и Комарно быть на страже, ведь в области снуют вражеские беспилотники.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 03:59. "Из Ивано-Франковской области заходит 1 БпЛА. Курс - Стрый" , - говорится в сообщении Козицкого.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 04:24. Также в ОВА предупреждают о беспилотнике курсом на Самбор Львовской области.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Тем временем, воздушная тревога задержалась на Львовской и Ивано-Франковской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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