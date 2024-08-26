Морські дрони Sea Baby від СБУ завдали росіянам критичних ударів у битві за Чорне море

Дрон СБУ Sea Baby. Фото: СБУ

Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby завдали російським окупантам найболючіших ударів під час битви за Чорне море. Внаслідок цього загарбники змушені ховати свої кораблі.

Про це повідомляє Time.

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Морські дрони, розроблені СБУ, завдали росіянам два найбільші удари за весь час битви за Чорне море. Вони уразили Кримський міст та великий десантний корабель "Оленегорський горняк".

"Росіяни більше не володарі Чорного моря. Вони змушені ховати свої кораблі", — каже про результати операцій очільник СБУ Василь Малюк.

Удар морського дрона Sea Baby по Кримському мосту 17 липня 2023 року завдав значної шкоди не тільки російській логістиці, але й підриву її військового "престижу". Успішна атака СБУ на великий десантний корабель "Оленегорський горняк" у серпні того ж року продемонструвала, що Україна здатна знищувати кораблі навіть далеко від зони бойових дій.

У матеріалі йдеться, що саме СБУ започаткувала історію українських морських дронів, вигадавши прикріпити Starlink до човнів і використовувати їх як безпілотники.

Загалом внаслідок спецоперацій СБУ вразила 11 російських кораблів.