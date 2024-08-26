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Дроны СБУ Sea Baby во время битвы за Черное море нанесли оккупантам самые болезненные удары, — Time

26 августа 2024 19:33
Виктория Козырь - редактор
Морские дроны Sea Baby от СБУ нанесли россиянам критические удары в битве за Черное море
Дрон СБУ Sea Baby. Фото: СБУ
Виктория Козырь - редактор

 Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby нанесли российским оккупантам самые болезненные удары во время битвы за Черное море. Вследствие этого захватчики вынуждены прятать свои корабли.

Об этом сообщает Time.

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Морские дроны, разработанные СБУ, нанесли россиянам два самых больших удара за все время битвы за Черное море. Они поразили Крымский мост и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

"Россияне больше не обладатели Черного моря. Они вынуждены прятать свои корабли", — говорит о результатах операций глава СБУ Василий Малюк.

Удар морского дрона Sea Baby по Крымскому мосту 17 июля 2023 года нанес значительный ущерб не только российской логистике, но и подрыву ее военного "престижа". Успешная атака СБУ на большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в августе того же года продемонстрировала, что Украина способна уничтожать корабли даже вдали от зоны боевых действий.

В материале говорится, что именно СБУ положила начало истории украинских морских дронов, придумав прикрепить Starlink к лодкам и использовать их как беспилотники.

Всего в результате спецопераций СБУ поразила 11 российских кораблей.

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