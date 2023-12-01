Як ЗСУ будуть відбивати масовані атаки дронів узимку

Постріл української системи ППО по дронах. Фото: mil.in.ua

Окупаційний контингент російських військ масованою повітряною атакою на Київ, використовуючи лише безпілотні літальні апарати, продемонстрував свої наміри на зимовий період. Які об’єкти будуть цілями для російських дронів і чи готові Сили оборони України до нової тактики окупантів — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Ракет не буде, але війна не завершена

Як і очікувалося, після початку холодної пори року, після старту опалювального сезону в Україні російські окупанти взялися активніше бити по мирних українських містах і селах. Тиждень тому Київ пережив потужну повітряну атаку, найпотужнішу за багато місяців. Але цю атаку від тих, яких Україна зазнала минулої зими, відрізняв один важливий нюанс.

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Ця атака була без використання ракет, винятково ударними безпілотниками. Зате їх було багато, тільки за кілька годин підрозділи Сил оборони України знищили майже 75 російських дронів. Це був випадок чи нова система? З цим питанням Новини.LIVE звернулися до відомого військового експерта Дмитра Снєгирьова. І от що почули у відповідь.

Нова тактика окупантів і фінансовий фактор

Російське військове командування дійсно вирішило змінити тактику повітряних атак на мирну українську територію. Тож зима-2023/24, скоріш за все, запам’ятається не як час масованих ракетних обстрілів України, а як війна дронів.

Чому ж окупанти вирішили так кардинально змінити засоби повітряних ударів? Дмитро Снєгирьов упевнений — причина у нестачі коштів. Один дрон коштує усього 30-40 тисяч доларів, що у багато разів дешевше за крилату ракету. А та кількість дронів, загальна вартість яких відповідає ціні однієї ракети, теоретично може завдати Україні значно більше шкоди.

До того ж, підкреслив експерт, росіяни ці пів року не сиділи без діла, а удосконалювали свій повітряний флот. В результаті до нової воєнної зими вони підійшли із безпілотниками, пофарбованими у темний колір (для того, аби українським військовим важче було б виявити дрони), із композитних матеріалів та з посиленим захистом від засобів радіоелектронної боротьби.

Які українські об’єкти стануть цілями для росіян

Інший важливий момент – що саме російські військові намагатимуться уразити чи навіть знищити за допомогою масованих дронових атак узимку. Найочевиднішим варіантом, як і рік тому, є енергетична інфраструктура України — для того, аби занурити тилові регіони воюючої країни у холод та темряву.

Дмитро Снєгирьов згоден з такою версією, зокрема, тому, що недавня масована атака дронів уже обернулася певними втратами української енергоінфраструктури. Так, у Вінницькій області уламки російського безпілотника пошкодили лінію високовольтних електропередач.

За словами експерта, саме ця частина енергетичної інфраструктури буде під найбільшою загрозою у найближчі 3-4 місяці. Причина тут проста. Після минулої зими генеруючі та трансформуючі об’єкти — ТЕС чи підстанції — отримали додатковий захист у вигляді сучасних західних систем протиповітряної оборони. Пробити ці системи, як показали весняні та літні ракетні удари, буде дуже непросто. А в столичному регіоні, де небо від російських ракет захищає американська система Patriot — фактично неможливо, бо ж, як відомо, ця техніка знищила навіть гіперзвукові "Кинджали", яким, за словами самих росіян, "не було аналогів у світі" і "жодна зброя не могла їх збити".

Саме через це окупанти закцентують свою увагу на мережі ліній високовольтних електромереж. Бо це найпростіший спосіб обірвати логістичний ланцюжок із розповсюдження електроенергії по усій території України.

Чи готові Збройні сили України до зимової війни дронів

І тут виникає інше ключове питання — а чи підготувалася українська армія до такого розвитку подій. Чи має в запасі план протидії новій російській тактиці. І, як сказав експерт Дмитро Снєгирьов, відповідь на це питання буде ствердна. Бо днями сталися дві події, які налаштовують на позитивний лад.

По-перше, на лівобережній, окупованій частині Херсонської області точним ударом було знищене місце дислокації оператора російських дронів. А по-друге — на території самої Росії, у Брянську, українські дрони завдали більш ніж дошкульного удару по ще важливішому об’єкту — складу, де зберігалися так звані дрони "Герань-2", тобто всесвітньо відомі іранські "Шахеди", які використовує країна-агресор.

Цей хід української армії є стратегічно дуже важливим. Замість того, аби боротися із кожним дроном, так би мовити, поштучно, Сили оборони України вирішили знищувати їх партіями, до того ж, ще на далеких підступах до фронту. Безпілотники з Брянська ще треба було перевезти на схід чи південь України, на це потрібен був час і відповідні транспортні ресурси. Але ЗСУ спростили цей логістичний ланцюжок, знищивши дрони ще на складі.

Цей удар є чітким сигналом для окупантів. ЗСУ, по-перше, має інформацію про місця базування головної російської зброї, приготовленої на цю зиму. По-друге, українська армія цілком здатна до успішних ударів по об’єктах на території Російської Федерації.

Тож можна сказати, що зимова війна дронів уже розпочалася. І розпочалася вона відразу на ворожій території. Що само по собі є серйозним успіхом ЗСУ. А росіяни знову продемонстрували свою безпомічність перед українськими безпілотниками, яких тамтешні пропагандистські ЗМІ та представники влади воліють не помічати. Але ті збитки, які вони завдають окупантам за сотні кілометрів від фронту, росіяни не можуть не помітити.