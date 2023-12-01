Как ВСУ будут отражать массированные атаки дронов зимой

Выстрел украинской системы ПВО по дронам. Фото: mil.in.ua

Оккупационный контингент российских войск массированной воздушной атакой на Киев, используя лишь беспилотные летательные аппараты, продемонстрировал свои намерения на зимний период. Какие объекты будут целями для российских дронов и готовы ли Силы обороны Украины к новой тактике оккупантов — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Ракет не будет, но война не завершена

Как и ожидалось, после начала холодного времени года, после старта отопительного сезона в Украине российские оккупанты принялись активнее бить по мирным украинским городам и селам. Неделю назад Киев пережил мощную воздушную атаку, мощную за многие месяцы. Но эту атаку от тех, которые Украина испытала прошлой зимой, отличал один важный нюанс.

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Эта атака была без использования ракет, исключительно ударными беспилотниками. Зато их было много, только через несколько часов подразделения Сил обороны Украины уничтожили почти 75 российских дронов. Это был случай или новая система? С этим вопросом Новини.LIVE обратились к известному военному эксперту Дмитрию Снегиреву. И вот что услышали в ответ.

Новая тактика оккупантов и финансовый фактор

Российское военное командование действительно решило изменить тактику воздушных атак на мирную украинскую территорию. Так что зима-2023/24, скорее всего, запомнится не как время массированных ракетных обстрелов Украины, а как война дронов.

Почему же оккупанты решили так кардинально изменить средства воздушных ударов? Дмитрий Снегирев уверен – причина в нехватке средств. Один дрон стоит всего 30-40 тысяч долларов, что во много раз дешевле крылатой ракеты. А количество дронов, общая стоимость которых соответствует цене одной ракеты, теоретически может нанести Украине значительно больше вреда.

К тому же, подчеркнул эксперт, россияне эти полгода не сидели без дела, а усовершенствовали свой воздушный флот. В результате к новой военной зиме они подошли с беспилотниками, окрашенными в темный цвет (для того, чтобы украинским военным труднее было обнаружить дроны), из композитных материалов и с усиленной защитой от средств радиоэлектронной борьбы.

Какие украинские объекты станут целями для россиян

Другой важный момент — что именно российские военные будут пытаться поразить или даже уничтожить с помощью массированных дроновых атак зимой. Самым очевидным вариантом, как и год назад, является энергетическая инфраструктура Украины для того, чтобы погрузить тыловые регионы воюющей страны в холод и тьму.

Дмитрий Снегирев согласен с такой версией, в частности потому, что недавняя массированная атака дронов уже обернулась определенными потерями украинской энергоинфраструктуры. В Винницкой области обломки российского беспилотника повредили линию высоковольтных электропередач.

По словам эксперта, именно эта часть энергетической инфраструктуры будет наибольшей угрозой в ближайшие 3-4 месяца. Причина здесь проста. После прошлой зимы генерирующие и трансформирующие объекты — ТЭС или подстанции — получили дополнительную защиту в виде современных западных систем противовоздушной обороны. Пробить эти системы, как показали весенние и летние ракетные удары, очень непросто. А в столичном регионе, где небо от российских ракет защищает американская система Patriot — фактически невозможно, ведь, как известно, эта техника уничтожила даже гиперзвуковые "Кинжалы", которым, по словам самих россиян, "не было аналогов в мире" и "ни одно оружие не могло их сбить".

Именно поэтому оккупанты акцентируют свое внимание на сети линий высоковольтных электросетей. Потому что это самый простой способ оборвать логистическую цепочку по распространению электроэнергии по всей территории Украины.

Готовы ли Вооруженные силы Украины к зимней войне дронов

И здесь возникает другой ключевой вопрос — подготовилась ли украинская армия к такому развитию событий. Имеет ли в запасе план противодействия новой российской тактике. И, как сказал эксперт Дмитрий Снегирев, ответ на этот вопрос будет утвердительным. Потому что на днях произошли два события, которые настраивают на позитивный лад.

Во-первых, на левобережной, оккупированной части Херсонской области точным ударом было уничтожено место дислокации оператора российских дронов. А во-вторых — на территории самой России, в Брянске, украинские дроны нанесли более чем чувствительный удар по еще более важному объекту — составу, где хранились так называемые дроны "Герань-2", то есть всемирно известные иранские "Шахеды", которые использует страна-агрессор.

Этот ход украинской армии стратегически очень важен. Вместо того чтобы бороться с каждым дроном, так сказать, поштучно, Силы обороны Украины решили уничтожать их партиями, к тому же, еще на дальних подступах к фронту. Беспилотники из Брянска еще нужно было перевезти на восток или юг Украины, на это потребовалось время и соответствующие транспортные ресурсы. Но ВСУ "упростили" эту логистическую цепочку, уничтожив дроны еще на складе.

Этот удар является четким сигналом для оекупантов. ВСУ, во-первых, располагает информацией о местах базирования главного российского оружия, приготовленного на эту зиму. Во-вторых, украинская армия вполне способна к успешным ударам по объектам на территории Российской Федерации.

Так что можно сказать, что зимняя война дронов уже началась. И началась она сразу на вражеской территории. Что само по себе является серьезным успехом ВСУ. А россияне снова продемонстрировали свою беспомощность перед украинскими беспилотниками, которых тамошние пропагандистские СМИ и представители власти предпочитают не замечать. Но те убытки, которые они наносят оккупантам в сотнях километров от фронта, россияне не могут не заметить.