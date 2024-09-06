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Дрони зміцнюють позиції, а ворог зазнає втрат — Сирський провів нараду з командирами підрозділів

6 вересня 2024 22:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Сирський провів нараду з командирами підрозділів БпЛА — що варто знати
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Yuriy Mate
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються. Збройні сили України мають бути на крок попереду ворога.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п'ятницю, 6 вересня, в Facebook.

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Сирський провів нараду з командирами

​​Сирський повідомив, що провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем, підсумувавши місяць роботи.

Він зазначив, що під час наради було обговорено реалізацію завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БпЛА. 

"Також заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань", — додав головнокомандувач ЗСУ.

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Сирський провів нараду з командирами. Фото: t.me/osirskiy

Генерал підкреслив, що також було визначено нові задачі для розвитку структури, збільшення чисельності й покращення бойових можливостей безпілотних систем.

"Найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, заохотив відзнаками", — наголосив Сирський.

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Повідомлення Сирського у Facebook

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