Сирський провів нараду з командирами підрозділів БпЛА — що варто знати

Дрони зміцнюють позиції, а ворог зазнає втрат — Сирський провів нараду з командирами підрозділів
Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються. Збройні сили України мають бути на крок попереду ворога.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п'ятницю, 6 вересня, в Facebook.
Сирський провів нараду з командирами
Сирський повідомив, що провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем, підсумувавши місяць роботи.
Він зазначив, що під час наради було обговорено реалізацію завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БпЛА.
"Також заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань", — додав головнокомандувач ЗСУ.
Генерал підкреслив, що також було визначено нові задачі для розвитку структури, збільшення чисельності й покращення бойових можливостей безпілотних систем.
"Найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, заохотив відзнаками", — наголосив Сирський.
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