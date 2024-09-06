Сырский провел совещание с командирами подразделений БпЛА — что нужно знать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Yuriy Mate

Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются. Вооруженные силы Украины должны опережать врага.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 6 сентября, в Facebook.

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Сырский провел совещание с командирами

Сырский сообщил, что провел совещание с командирами подразделений беспилотных ударных систем, подытожив месяц работы.

Он отметил, что во время совещания была обсуждена реализация задач по развитию и наращиванию боевых способностей частями и подразделениями БпЛА.

"Также заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ по анализу результатов эффективности применения беспилотных систем в районах выполнения боевых задач", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Сырский провел совещание с командирами. Фото: t.me/osirskiy

Генерал подчеркнул, что также были определены новые задачи по развитию структуры, увеличению численности и улучшению боевых возможностей беспилотных систем.

"Лучших специалистов, отличившихся высокими результатами в уничтожении личного состава, техники и оснащения врага, поощрил отличиями", — подчеркнул Сырский.