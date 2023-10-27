ДСНС показали наслідки ''прильоту'' по пожежній частині в Ізюмі

Наслідки ''прильоту'' по пожежній частині в Ізюмі 27 жовтня. Фото: t.me/synegubov/7358

У ніч проти 27 жовтня будівля пожежної станції в Ізюмі Харківської області зазнала ракетного обстрілу з боку російських військових. Внаслідок атаки вісім рятувальників отримали травми. Незабаром ДСНС показали страшні кадри наслідків атаки на пожежну частину.

Відповідне відео розміщено на сторінці ДСНС.

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"Харківська область. Сьогодні пожежній охороні області — 200 років. Росія "вітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. Вісім рятувальників постраждали. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

На відеокадрах видно, як усередині будівлі пожежної частини все зруйновано. У гаражі стоять зруйновані пожежні машини, усередині кабінетів вибиті усі вікна та обвалені стіни.

Що каже керівництво області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в медичній установі перебувають чотири постраждалі рятувальники, там їм надають медичну допомогу.

Також він сказав, що атаку на місто було здійснено близько опівночі. За попередніми даними, ракетного удару було завдано з використанням ЗРК С-300.

Нагадаємо, що експертам вдалося ідентифікувати за зовнішніми ознаками тіла п'ятьох загиблих людей внаслідок російського удару за терміналом "Нова пошта" на Харківщині. Слідчі встановлюють родичів загиблих та планують провести ДНК-експертизу.