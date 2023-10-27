ДСНС показали наслідки ''прильоту'' по пожежній частині в Ізюмі
У ніч проти 27 жовтня будівля пожежної станції в Ізюмі Харківської області зазнала ракетного обстрілу з боку російських військових. Внаслідок атаки вісім рятувальників отримали травми. Незабаром ДСНС показали страшні кадри наслідків атаки на пожежну частину.
Відповідне відео розміщено на сторінці ДСНС.
Наслідки обстрілу Ізюму
"Харківська область. Сьогодні пожежній охороні області — 200 років. Росія "вітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. Вісім рятувальників постраждали. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.
На відеокадрах видно, як усередині будівлі пожежної частини все зруйновано. У гаражі стоять зруйновані пожежні машини, усередині кабінетів вибиті усі вікна та обвалені стіни.
Що каже керівництво області
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в медичній установі перебувають чотири постраждалі рятувальники, там їм надають медичну допомогу.
Також він сказав, що атаку на місто було здійснено близько опівночі. За попередніми даними, ракетного удару було завдано з використанням ЗРК С-300.
Нагадаємо, що експертам вдалося ідентифікувати за зовнішніми ознаками тіла п'ятьох загиблих людей внаслідок російського удару за терміналом "Нова пошта" на Харківщині. Слідчі встановлюють родичів загиблих та планують провести ДНК-експертизу.
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