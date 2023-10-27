ГСЧС показали последствия ''прилета'' по пожарной части в Изюме
В ночь на 27 октября здание пожарной станции в Изюме Харьковской области подверглось ракетному обстрелу со стороны российских военных. В результате атаки восемь спасателей получили травмы. Вскоре ГСЧС показали жуткие кадры последствий атаки на пожарную часть.
Соответствующее видео размещено на странице ГСЧС.
Последствия обстрела Изюма
"Харьковская область. Сегодня пожарной охране области — 200 лет. Россия "приветствовала" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм. Восемь спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники", — говорится в сообщении.
На видеокадрах видно, как внутри здания пожарной части все разрушено. В гараже стоят разрушенные пожарные машины, внутри кабинетов выбиты все окна и обваленные стены.
Что говорит руководство области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов указал, что в медицинском учреждении находятся четыре пострадавших спасателя, там им предоставляют медпомощь.
Также он сказал, что атака на город была осуществлена около полуночи. По предварительным данным, ракетный удар был нанесен с использованием ЗРК С-300.
Напомним, что экспертам удалось идентифицировать по внешним признакам тела пятерых погибших людей в результате российского удара по терминалу "Новая почта" на Харьковщине. Следователи устанавливают родственников погибших и планируют провести ДНК-экспертизу.
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