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ГСЧС показали последствия ''прилета'' по пожарной части в Изюме

27 октября 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГСЧС показали последствия ''прилета'' по пожарной части в Изюме
Последствия ''прилета'' по пожарной части в Изюме 27 октября. Фото: t.me/synegubov/7358
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 27 октября здание пожарной станции в Изюме Харьковской области подверглось ракетному обстрелу со стороны российских военных. В результате атаки восемь спасателей получили травмы. Вскоре ГСЧС показали жуткие кадры последствий атаки на пожарную часть.

Соответствующее видео размещено на странице ГСЧС.

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"Харьковская область. Сегодня пожарной охране области 200 лет. Россия "приветствовала" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм. Восемь спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники", — говорится в сообщении.

На видеокадрах видно, как внутри здания пожарной части все разрушено. В гараже стоят разрушенные пожарные машины, внутри кабинетов выбиты все окна и обваленные стены.

Что говорит руководство области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов указал, что в медицинском учреждении находятся четыре пострадавших спасателя, там им предоставляют медпомощь. 

Также он сказал, что атака на город была осуществлена около полуночи. По предварительным данным, ракетный удар был нанесен с использованием ЗРК С-300. 

Напомним, что экспертам удалось идентифицировать по внешним признакам тела пятерых погибших людей в результате российского удара по терминалу "Новая почта" на Харьковщине. Следователи устанавливают родственников погибших и планируют провести ДНК-экспертизу.

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