Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Дуже гучно у Хмельницькій області — гримлять вибухи arrow

Дуже гучно у Хмельницькій області — гримлять вибухи

29 жовтня 2023 05:01
оновлено: 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Хмельницькій області зараз 29 жовтня — в ОВА розповіли деталі
Дим після вибуху в нічному місті. Фото: MIG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 29 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 04:50. В регіоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА, однак загроза повторної атаки триває. 

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також:

Потужні вибухи в Хмельницькій області зараз 29 жовтня

Оновлено 05:02. За даними ЗМІ, у Хмельницькій ОВА стверджують, що вибухи в області свідчать про роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"

Оновлено 05:05. Раніше у Хмельницькій ОВА попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в області. А українські військові повідомляли про курс цілей ворога в західному напрямку до Хмельниччини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога розповзається північним сходом. Зокрема небезпека оголошена в таких областях:

  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі