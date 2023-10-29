Потужні вибухи в Хмельницькій області зараз 29 жовтня — в ОВА розповіли деталі

Дим після вибуху в нічному місті. Фото: MIG

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 29 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 04:50. В регіоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА, однак загроза повторної атаки триває.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Оновлено 05:02. За даними ЗМІ, у Хмельницькій ОВА стверджують, що вибухи в області свідчать про роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"

Оновлено 05:05. Раніше у Хмельницькій ОВА попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в області. А українські військові повідомляли про курс цілей ворога в західному напрямку до Хмельниччини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога розповзається північним сходом. Зокрема небезпека оголошена в таких областях:

Черкаській,

Чернігівській,

Полтавській,

Сумській,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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