Потужні вибухи в Хмельницькій області зараз 29 жовтня — в ОВА розповіли деталі

Дуже гучно у Хмельницькій області — гримлять вибухи
Вибухи в Хмельницькій області зараз, 29 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 04:50. В регіоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА, однак загроза повторної атаки триває.
Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Потужні вибухи в Хмельницькій області зараз 29 жовтня
Оновлено 05:02. За даними ЗМІ, у Хмельницькій ОВА стверджують, що вибухи в області свідчать про роботу сил ППО.
Оновлено 05:05. Раніше у Хмельницькій ОВА попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в області. А українські військові повідомляли про курс цілей ворога в західному напрямку до Хмельниччини.
Тим часом повітряна тривога розповзається північним сходом. Зокрема небезпека оголошена в таких областях:
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській.
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