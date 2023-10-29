Мощные взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября — в ОВА рассказали детали

Очень громко в Хмельницкой области - гремят взрывы
Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 29 октября, прогремели во время воздушной тревоги в 04:50. В регионе работают силы ПВО по враждебным БПЛА, однако угроза повторной атаки продолжается.
Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .
Мощные взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября
Обновлено 05:02. По данным СМИ, в Хмельницкой ОВО утверждают, что взрывы в области свидетельствуют о работе сил ПВО.
Обновлено 05:05. Ранее в Хмельницкой ОВ предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в области. А украинские военные сообщали о курсе целей врага в западном направлении в Хмельнитчину.
Тем временем воздушная тревога расползается по северо-востоку. В частности, опасность объявлена в следующих областях:
- Черкасской,
- Черниговской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской.
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