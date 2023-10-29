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Очень громко в Хмельницкой области - гремят взрывы

29 октября 2023 05:01
обновлено: 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября — в ОВА рассказали детали
Дым после взрыва в ночном городе. Фото: MIG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 29 октября, прогремели во время воздушной тревоги в 04:50. В регионе работают силы ПВО по враждебным БПЛА, однако угроза повторной атаки продолжается.

Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .

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Мощные взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября

Обновлено 05:02. По данным СМИ, в Хмельницкой ОВО утверждают, что взрывы в области свидетельствуют о работе сил ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"

Обновлено 05:05. Ранее в Хмельницкой ОВ предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в области. А украинские военные сообщали о курсе целей врага в западном направлении в Хмельнитчину.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога расползается по северо-востоку. В частности, опасность объявлена в следующих областях:

  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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