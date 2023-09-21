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Дуже гучно в Києві: гримлять потужні вибухи

21 вересня 2023 05:55
оновлено: 06:25
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві сьогодні 21 вересня: деталі ракетного обстрілу
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Потужні вибухи могли чути жителі Києва сьогодні зранку, 21 вересня. Загроза повторних ударів залишається вкрай високою.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

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Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

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Наслідки атаки на Київ
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

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