Вибухи в Києві сьогодні 21 вересня: деталі ракетного обстрілу

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Потужні вибухи могли чути жителі Києва сьогодні зранку, 21 вересня. Загроза повторних ударів залишається вкрай високою.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:56. Вибухи в Києві. Працює ППО в столиці.

Оновлено 05:59. "Вибухи в місті. Працює ППО Залишайтеся в укриттях!" — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Оновлено 06:10. Кличко повідомляє про вибух у Дарницькому районі та виклик служб в Голосіївському.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Оновлено 06:11. За словами мера Києва, у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Однак на місці вже працюють відповідні служби.

Оновлено 06:23. Кличко повідомляє про пошкодження в Шевченківському та Дарницькому районах Києва. Зокрема, в останньому — виникла пожежа.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

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