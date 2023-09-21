Вибухи в Києві сьогодні 21 вересня: деталі ракетного обстрілу

Дуже гучно в Києві: гримлять потужні вибухи
Потужні вибухи могли чути жителі Києва сьогодні зранку, 21 вересня. Загроза повторних ударів залишається вкрай високою.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 05:56. Вибухи в Києві. Працює ППО в столиці.
Оновлено 05:59. "Вибухи в місті. Працює ППО Залишайтеся в укриттях!" — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Оновлено 06:10. Кличко повідомляє про вибух у Дарницькому районі та виклик служб в Голосіївському.
Оновлено 06:11. За словами мера Києва, у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Однак на місці вже працюють відповідні служби.
Оновлено 06:23. Кличко повідомляє про пошкодження в Шевченківському та Дарницькому районах Києва. Зокрема, в останньому — виникла пожежа.
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