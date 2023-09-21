Взрывы в Киеве сегодня 21 сентября: детали ракетных обстрелов

Очень громко в Киеве: гремят мощные взрывы
Мощные взрывы могли слышать жители Киева сегодня утром, 21 сентября. Угроза повторных ударов остается очень высокой.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 05:56. Взрывы в Киеве. Работает ПВО в столице.
Обновлено 05:59. "Взрывы в городе. Работает ПВО Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено 06:10. Кличко сообщает о взрыве в Дарницком районе и вызове служб в Голосеевском.
Обновлено 06:11. По словам мэра Киева, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Однако на месте уже работают соответствующие службы.
Обновлено 06:23. Кличко сообщает о повреждениях в Шевченковском и Дарницком районах Киева. В частности, в последнем возник пожар.
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