Взрывы в Киеве сегодня 21 сентября: детали ракетных обстрелов

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Мощные взрывы могли слышать жители Киева сегодня утром, 21 сентября. Угроза повторных ударов остается очень высокой.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновлено 06:10. Кличко сообщает о взрыве в Дарницком районе и вызове служб в Голосеевском.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновлено 06:11. По словам мэра Киева, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Однако на месте уже работают соответствующие службы.

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Источник: t.me/vitaliy_klitschko

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