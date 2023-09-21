Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Очень громко в Киеве: гремят мощные взрывы arrow

Очень громко в Киеве: гремят мощные взрывы

21 сентября 2023 05:55
обновлено: 06:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве сегодня 21 сентября: детали ракетных обстрелов
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мощные взрывы могли слышать жители Киева сегодня утром, 21 сентября. Угроза повторных ударов остается очень высокой.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

 

 

Обновлено 05:56. Взрывы в Киеве. Работает ПВО в столице.

Обновлено 05:59. "Взрывы в городе. Работает ПВО Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве
Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновлено 06:10. Кличко сообщает о взрыве в Дарницком районе и вызове служб в Голосеевском.

Взрывы в Киеве
Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновлено 06:11. По словам мэра Киева, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Однако на месте уже работают соответствующие службы.

Обновлено 06:23. Кличко сообщает о повреждениях в Шевченковском и Дарницком районах Киева. В частности, в последнем возник пожар.

Последствия атаки на Киев
Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз