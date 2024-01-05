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Двоє рятувальників із Маріуполя перейшли на бік окупантів — деталі

5 січня 2024 08:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рятувальники з Маріуполя перейшли на бік окупантів
Рятувальники з Маріуполя підозрюються у держзраді. Фото: Донецька обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Донецька обласна прокуратура заочно звинуватила у державній зраді двох чоловіків. Так, колишні рятувальники із Маріуполя перейшли на бік окупантів.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Рятувальники з Маріуполя підозрюються у держзраді — деталі

У повідомленні йдеться, що двоє чоловіків, що народилися в Маріуполі та Новоазовську, приймали присягу на вірність українському народу і обіцяли дотримуватися Конституції України, коли вступили до служби цивільного захисту.

Проте навесні 2022 року, обіймаючи посади заступника начальника навчального центру та сапера у відділі контролю за якістю розмінування у складі спеціалізованої піротехнічної частини аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, вони порушили свою присягу, перейшовши на бік окупованих сил.

держзрада
Підозрюваний у держзраді. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Ці чоловіки зайняли позиції рятувальника-кінолога у відділі піротехнічних та спеціальних кінологічних робіт та сапера у відділі піротехнічних робіт у частині спеціального призначення, створеної окупаційними силами", — уточнили у прокуратурі.

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Підозра у держзраді. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області також було затримано шанувальника російських окупантів. Він просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення.

Крім того, завербований ФСБ киянин отримав 15 років в'язниці, адже планував повітряні удари по столиці та коригував їх за позиціями ЗСУ та Нацгвардії. Збирати необхідні дані зраднику допомагав знайомий під псевдонімом "Нарік".

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